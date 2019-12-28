Високосный = тяжелый?

Наступающий 2020 год будет високосным. По народному поверью, такие годы бывают самыми неудачными, тяжелыми. «Комсомолка» выяснила, с каким настроением встречают следующий год ижевчане и что думают об этом эксперты.

Верить или нет?

- Не придавала особого значения, но если начать вспоминать, то ничего хорошего у меня в високосные годы не происходило, - рассказывает ижевчанка Людмила Шутова. - В 2008 году скоропостижно умер отец, а в 2012 тяжело заболела мать. 2016-й тоже был високосный, в этот год дочь внезапно ушла со стабильной работы по специальности, потом год дома сидела. Я не буду настраиваться в наступающем году на плохое, но морально надо быть готовой ко всему.

Год длится ровно 365 дней, 5 часов, 48 минуты и 45,252 секунды Фото: pixabay.com

А вот Алексей Черемных, напротив, считает високосные годы самыми удачными.

- Как-то еще в моем детстве на Новый год родственники подняли бокалы, чтоб проводить старый високосный, - вспоминает ижевчанин. - Говорили, какой он был тяжелый, плохой, трудный. А я про себя думаю: какой же он плохой? Я себе на мопед заработал, мечта сбылась! Потом заметил, что в обычные годы все собираешься что-то сделать, но никак не получается, а в високосный легко происходит. Я так баню на даче достроил, на море съездил. Но самое главное событие произошло у меня в 2000 году - у меня появилась дочь! И наступающий год, я уверен, приготовил массу хорошего.

Самовнушение?

Так почему же для одних високосный год несчастлив, а другие не видят в нем ничего дурного? Это легко объясняют психологи: главное, как человек себя настроит.

- Механизм простой: я начинаю верить в то, что это плохо, и мое внимание настраивается на все плохое, - рассказывает педагог-психолог Астхик Абовян. - Хорошее я при этом несознательно отметаю. Например, человек идет по улице, и ему улыбнулся прохожий, а через 10 метров он поскользнулся и упал. И он забудет улыбку прохожего, а будет помнить только свое падение.

Кроме того, если человек настраивается на плохое, то у него портится настроение, и, действительно, все начинает валиться из рук. Это объясняется физиологией: в организме вырабатываются гормоны стресса, и поведение резко меняется.

По восточному календарю 2020 год будет годом КрысыФото: Амир Закиров

Отменить самовнушение нельзя, говорит Астхик Абовян, так работает наша психика, но можно его перенаправить. Например, просыпаясь с утра, можно загадать себе вопрос: а что хорошего со мной сегодня случится? И тогда сознание будет настраиваться на поиск положительных впечатлений.

Этот страшный лишний день

Для чего же вообще к каждому четвертому году прибавляют лишний день и откуда это пошло?

- Нам всегда хочется, чтобы Новый год начинался в полночь, - объясняет Владимир Сурдин, астрофизик, кандидат физико-математических наук. - Для этого нужно, чтобы длина года была кратна длине суток. Но Земля крутится вокруг своей оси сутки, а вокруг Солнца – год, и они никак не сочетаются. Если точно вычислить длину года – это 365 суток, 6 часов и еще есть минуты и секунды. Гай Юлий Цезарь сказал, что три года мы будем жить по 365 суток, а накопившуюся разницу будем добавлять в каждый четвертый год. Так получился Юлианский календарь.

Тем не менее, Цезарь оказался неточен в расчетах, и смещение все равно со временем произошло, поэтому в 16 веке римский папа Григорий XIII провел реформу календаря. Теперь мы живем по Григорианскому календарю.

На Руси 29 февраля называли Касьяновым днем - в честь одного их христианских святых. Народная слава за Касьяном, вопреки тому, что церковь почитает его, издревле закрепилась недобрая, вплоть до того, что его «неофициально» причислили к стражам Ада.

У римлян в високосные годы к февралю добавлялось не 29-е число, а «второе 6-е» - по-латински «bissextus», что со временем преобразовалось в «високос» Фото: pixabay.com

От високосного года на Руси всегда ждали бедствий, болезней и мора. А вот почему - мнения разделяются. То ли из-за того, что год длиннее обычного, а все, отличающееся от нормы, вызывает у людей подозрение, то ли потому что святой, которого почитают всего один раз в четыре года, по определению должен быть недобрым.

На что сердятся высшие силы?

С точки зрения астрологии и магии високосный год тоже не так страшен, как его принято представлять.

- Мы искусственно сдвигаем годовой цикл, и в качестве компенсации действительно получаем урок свыше, - объясняет Ирина Богданова, финалист 14-й Международной битвы экстрасенсов. - Но тот, кто урок усвоит, будет в безопасности. Сейчас идет ретроградный Меркурий (Прим. ред. - это особое положение планеты). Это время, которое высшие силы дают нам для того, чтобы мы научились завершать дела и творить добро. А в новый год мы вступаем через коридор солнечного затмения - оно началось в декабре, а закончится в январе. И в это время нам предстоит научиться управлять собой, разумно подходить к своей жизни, обдумывать свои шаги. Важно научиться отличать реальные цели от иллюзорных, реально смотреть на расходы. Этому же будет учить наступающий год Крысы. Крыса - мудрое и осторожное существо. Существо стадное, плодовитое. На первое место она ставит семейные ценности, и мы тоже можем набираться сил в семье. И то, что в високосный год нельзя жениться и рожать детей - это абсолютная глупость.

Со страниц истории

Если обратиться к хронике катастроф, то явного подтверждения тому, что високосные годы несут несчастья, нет. Действительно, в високосные годы упал Тунгусский метеорит (1908), потерпел крушение «Титаник» (1912), была взорвана первая американская водородная бомба (1952) и начался политический кризис в России (1992). Также в 2000 году затонула подлодка «Курск» и произошел пожар на Останкинской телебашне, а в 2004-м прогремел взрыв в московском метро. Но Октябрьская революция, Первая мировая и Великая Отечественная войны случились в обычные годы. Так же, как авария на Чернобыльской АЭС, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, трагедия башен-близнецов в Нью-Йорке.

Кстати!

В високосные годы родились: Владимир Путин, Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Чарльз Диккенс, Поль Гоген, Элизабет Тейлор, Киану Ривз, Николас Кейдж, Моника Белуччи, Хью Джекман, Уилл Смит, Марк Цукерберг, Валерия, Скарлетт Йоханссон.

* Опрос проводился в группе «ВКонтакте» «Я люблю Ижевск», в нем приняли участие 627 человек.

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