Утро в Ижевске: запрет продажи «снюсов» детям, похолодание в Удмуртии и поджог на могиле Децла
Доброе утро, Ижевск! На календаре рабочая суббота, 28 декабря. Сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков; температура -7..-9°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- 74 новых школьных автобусов поступили в автопарки Удмуртии
- Детская школа искусств №2 из Ижевска стала лучшим образовательным учреждением России
- «Нива» врезалась в грузовой поезд в Удмуртии
- 18-летний ижевчанин похитил из магазина 39 упаковок сыра
- В Ижевске открылся самый большой бесплатный каток!
- Уроженка Ижевска Елизавета Туктамышева попыталась научить блогеров кататься на коньках
- Движение по улице Пушкинской ограничат в Ижевске в праздники
А теперь к главным новостям:
В Удмуртии похолодает
В выходные в Удмуртии придет похолодание, осадков не ожидается. Самая холодная ночь прогнозируется с 29 на 30 декабря.
Фото: Алена Селезнева
Поджог на могиле Децла?
На Пятницком кладбище в Москве сгорела могила рэпера Децла, который скоропостижно скончался в Ижевске в феврале уходящего года. Мать Децла Ирина Толмацкая сообщила телеканалу, что считает это поджогом.
Фото: официальная страница "ВКонтакте"
Осторожно: пьяные на дороге!
В Ижевске по вине пьяных водителей за 11 месяцев 2019 года погибли три человека, еще 65 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Росси по городу.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
«Снюс» запретили продавать несовершеннолетним
В Удмуртии на сессии 27 декабря, в пятницу, депутаты запретили продажу «снюса» несовершеннолетним. Закон вступит в силу через 10 дней. Ранее в республике уже зарегистрированы случаи потребления «снюсов», которые привели к осложнениям состояния здоровья школьников.
Фото: Людмила Куликова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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