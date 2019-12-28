2019-12-28T07:13:44+03:00
Общество

Утро в Ижевске: запрет продажи «снюсов» детям, похолодание в Удмуртии и поджог на могиле Децла

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре рабочая суббота, 28 декабря. Сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков; температура -7..-9°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- 74 новых школьных автобусов поступили в автопарки Удмуртии

- Детская школа искусств №2 из Ижевска стала лучшим образовательным учреждением России

- «Нива» врезалась в грузовой поезд в Удмуртии

- 18-летний ижевчанин похитил из магазина 39 упаковок сыра

- В Ижевске открылся самый большой бесплатный каток!

- Уроженка Ижевска Елизавета Туктамышева попыталась научить блогеров кататься на коньках

- Движение по улице Пушкинской ограничат в Ижевске в праздники

А теперь к главным новостям:

В Удмуртии похолодает

В выходные в Удмуртии придет похолодание, осадков не ожидается. Самая холодная ночь прогнозируется с 29 на 30 декабря.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Поджог на могиле Децла?

На Пятницком кладбище в Москве сгорела могила рэпера Децла, который скоропостижно скончался в Ижевске в феврале уходящего года. Мать Децла Ирина Толмацкая сообщила телеканалу, что считает это поджогом.

Фото: официальная страница "ВКонтакте"

Фото: официальная страница "ВКонтакте"

Осторожно: пьяные на дороге!

В Ижевске по вине пьяных водителей за 11 месяцев 2019 года погибли три человека, еще 65 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Росси по городу.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

«Снюс» запретили продавать несовершеннолетним

В Удмуртии на сессии 27 декабря, в пятницу, депутаты запретили продажу «снюса» несовершеннолетним. Закон вступит в силу через 10 дней. Ранее в республике уже зарегистрированы случаи потребления «снюсов», которые привели к осложнениям состояния здоровья школьников.

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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