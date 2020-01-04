Пробежаться в костюме Деда Мороза и подружится с роботами: что сделать в Ижевске 4 января?

Ижевск продолжает с размахом отмечать Новый год! О том, как весело и с пользой провести очередной день праздничных каникул, расскажет «Комсомолка».

Коротко о погоде

По прогнозу республиканского Гидрометцентра в Ижевске сегодня достаточно тепло: 0..-2°С. Временами возможен небольшой мокрый снег. Направление ветра юго-западное, скорость 7-12 м/с. Но будьте осторожны, на дорогах довольно скользко. К ночи почти не похолодает, ожидается до -3°С.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 4 ЯНВАРЯ?

Увидеть забег Дедов Морозов

Забег Дедов Морозов (0+) стартует в 12:00 на территории парка Кирова. Наличие костюма или части костюма Деда Мороза, Снегурочки или их помощников (снеговик, снежинка и т.д.) - главное условие участия. Для того, чтобы пробежать, необходима предварительная регистрация, а вот поболеть за понравившегося персонажа смогут все желающие.

Сходить в кино

В новогодние каникулы на больших экранах Ижевска идут фильмы и мультики на любой вкус: «Вторжение» (12+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (12+), «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Джуманджи» (12+), «Холодное сердце-2» (6+) «Кошки» (12+) и другие.

Посетить лыжную гонку

Рождественская лыжная гонка (0+) начнется в 16:00 на территории спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Галины Кулаковой. Гостей ожидает веселая развлекательная программа.

Также администрация комплекса напоминает, что в этот день трассы будут закрыты для гостей с 12:00 до 18:00 (кроме любительской трассы в лесу 1 км).

Активно провести время

Если вы решите провести день в активном темпе, то сходите в парк Кирова, где можно покататься на коньках и лыжах. Лыжников также приглашают базы «Снежинка» и «Буммаш», а в Березовой роще и парке Космонавтов можно покататься на тюбингах.

Пообщаться с роботами

На Центральной площади с 19:00 до 21:00 пройдет праздник под девизом «Удмуртия - это техно» (0+). Гостей будет развлекать роботы, автоботы и технодиджеи. А еще ждите яркие химические опыты от самого Дедушки Мороза!

Полюбоваться на диких и домашних животных

Зоопарк Удмуртии работает в новогодние каникулы с 9:00 до 16:00. Кассы работают до 15:00.

В 11:00 и 14:00 выступают моржи, а в 11:30 и 14:30 – морские котики (0+). В 13:00 начнется новогоднее шоу «Необыкновенная находка» (0+).

Стоимость билета: взрослый – 250р, детский (до 14 лет) – 100р, дети до 5 лет – бесплатно.

Приобщиться к прекрасному

В Ижевске продолжается работа выставок. В «Галерее» можно увидеть подлинные картины великого Рубенса (0+), в музее ИЗО – работы художников Кандинского и Косолапова (0+), а в Парке космонавтов – выставку ледяных скульптур «Ледовая история» (0+).

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