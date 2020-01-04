Какие космические явления увидят жители Удмуртии в наступившем году?

По данным астрономических календарей, 2020 год окажется весьма богатым на космические явления: это и затмения, и суперлуния, и метеорные потоки. В Удмуртии, к сожалению, будет видно не все, но на часть событий мы все-таки сможем полюбоваться.

Луна: четыре затмения, шесть суперлуний

Полных затмений луны в 2020 году не ожидается, но будет четыре полутеневых, то есть, лунный диск слегка потемнеет.

Фото: pixabay.com

10 января и 5 июня затмения можно будет наблюдать в Африке, Азии и Европе, а также на территории Индийского океана и Западной Австралии. Скорее всего, жители Удмуртии их тоже увидят.

5 июля лунное затмение увидят только жители Америки и крайней западной части Африки, а также мореплаватели в восточной части Тихого океана и западной стороны Атлантического океана. 30 ноября явление можно будет наблюдать с территории Северной Америки, Тихого океана и северо-восточной Азии, включая Японию.

Фото: pixabay.com

Также В 2020 году Луна шесть раз подойдет к Земле на минимальное расстояние. Однако с полнолунием совпадут только четыре суперлуния: 9 февраля, 9 марта, 8 апреля и 7 мая. В эти даты мы сможем наблюдать огромный лунный диск. 16 октября и 15 ноября спутник тоже окажется близко, но мы его не удивим из-за новолуния.

Изменчивое настроение Солнца

В 2020 году ожидается два солнечных затмения. Первое произойдет 21 июня и будет кольцевым – Луна не сможет полностью перекрыть Солнце, поэтому вокруг нее останется кольцо света. К сожалению, жители Удмуртии это явление не увидят. Затмение будет видно в Центральной и Восточной Африке, Саудовской Аравии, Индии, Китае, на Ближнем Востоке и в Тихом океане.

Фото: pixabay.com

14 декабря случится полное солнечное затмение, и в нашей республике его тоже не увидят. Полной фазой полюбуются только жители Чили и Аргентины, а частное затмение покажется в Южной Америке, на юго-востоке Тихого океана и в Атлантическом океане.

Также напомним, что 20 марта – наступит весеннее равноденствие, а 22 сентября – осеннее. 22 июня день будет самым долгим (летнее солнцестояние), а 21 декабря – самым коротким (зимнее солнцестояние).

Движение планет

Меркурий в 2020 году будет лучше всего виден сразу после заката в западном небе 10 февраля, 4 июня и 1 октября, а незадолго до восхода в восточном небе 24 марта, 22 июля и 10 ноября.

24 марта (западное небо) и 13 августа (восточное небо) в наибольшей элонгации будет находиться Венера.

Фото: pixabay.com

14 июля к Земле максимально приблизится Юпитер. Планета будет отлично просматриваться всю ночь, а ее четыре спутника можно будет рассмотреть даже в хороший бинокль.

20 июля – в оппозиции окажется Сатурн. А 21 декабря ожидается редчайшее явление – великое соединение Юпитера и Сатурна. Последнее такое событие произошло 20 лет назад. Планеты можно будет увидеть в одном поле зрения телескопа при увеличении даже в несколько сотен крат. Так как движутся они достаточно медленно, запечатлеть их в относительной близости удастся за неделю до и после указанной даты.

11 сентября ближе обычного к Земле окажется Нептун, 13 октября – в оппозицию вступит Марс, а 31 октября – Уран.

Метеорные потоки

Лучшими для наблюдения в 2020 году астрономы называют два потока: Персеиды 12-13 августа и Геминиды 13-14 декабря. В эти даты можно отправиться за город и ждать звездопада.

Фото: pixabay.com

Средних метеорных потоков будет больше. Это Лириды, которые благодаря темному небу будут достаточно хорошо видны 22-23 апреля, а также Эта-Аквариды - 6-7 мая их будет лучше видно в южном полушарии. 28-29 июля пронесутся Южные дельта-Аквариды, но разглядеть их помешает вторая фаза луны. А вот Ориониды 21-22 октября будут видны неплохо. 17-18 ноября придет еще одни средний поток - Леониды.

Небольших метеорных потоков, которые будет видно только в мощный телескоп, ожидается три: 7 октября (Дракониды), 4-5 ноября (Тауриды) и 21-22 декабря (Урсиды).

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