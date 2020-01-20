Утро в Ижевске: пожар в центре города, крещенские купания и погода на неделю

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 20 января. Сегодня днем будет облачно, временами ожидается небольшой мокрый снег, температура около 0 градусов.Местами гололед. На дорогах гололедица. Желаем всем хорошего дня и пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Ижевского баскетболиста вызвали в сборную России на тренировочные мероприятия.

- Фигуристку из Ижевска Алину Загитову номинировали на престижную премию.

- У жителя Санкт-Петербурга похитили деньги с банковского счета во время пребывания в Удмуртии.

- Три детских сада Удмуртии победили во всероссийском конкурсе.

- С 30 июня 2019 года на территории всего Ижевска действует дизайн-код. Однако не все предприниматели ему следуют. Сколько нарушений зафиксировали в 2019 году и какую причину чаще всего называют те, кто отказывается сменить вывески.

- Сотрудники 8 детских садов в Удмуртии работали без психиатрического освидетельствования.

- В Ижевске тают катки, а ледовые горки становятся небезопасными. Сколько это продлится, и будет ли в городе настоящая зима, выясняла «Комсомолка».

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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Архив

На предстоящей неделе в Ижевск придут снег и небольшое похолодание. Подробный прогноз на ближайшие дни уже на сайте (подробнее).

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ В ИЖЕВСКЕ

Фото: Амир Закиров

Купель на Ижевском пруду начали готовить еще 17 января,сообщала пресс-служба Администрации Ижевска. Купель традиционно разместили в районе городского пляжа рядом с береговой линией. В этом году толщина льда составила 45 сантиметров, что отвечает требованиям безопасности, а глубина иордани - не более 1,3 метра.

Как прошли крещенские купания - смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».

НОВЫЙ ЗАММИНИСТРА СПОРТА В УДМУРТИИ

Фото: vk.com/molteamudm

У министра по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии появился новый заместитель, назначение состоялось 15 января 2020 года (подробнее).

ПОЖАР В ЦЕНТРЕ ИЖЕВСКА

Фото: ИГГС

18 января в Ижевске на улице Наговицина 8 на 13 этаже загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС (подробнее).