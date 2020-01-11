Итоги недели в Ижевске: новый корпус туберкулезной больницы, реконструкция «Ленинки» и ждать ли эпидемию гриппа

Коротко о главном:

- Реконструкцию «Ленинки» в Ижевске возобновили 3 января.

- Ижевское предприятие «Концерн Калашников» поставит 40 тысяч АК-12 в Минобороны России https://www.izh.kp.ru/online/news/3727104/

- Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновит тренировки после шоу Татьяны Навки.

- Народный артист Лев Лещенко: «Самый запоминающийся Новый год я провел в Ижевске».

- Новый корпус туберкулезной больницы почти за миллиард рублей появится в Ижевске.

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Когда в Ижевске ждать эпидемию гриппа?

ГРАЧЕВ Сергей

В некоторые регионы России уже пришла эпидемия гриппа. Об этом сообщил НИИ им. А.А. Смородинцева. За последнюю неделю декабря эпидемический порог оказался превышен в Казани, Владимире и Якутске, а также для отдельных возрастных групп в Астрахани, Барнауле и Брянске. Прогнозируют ли врачи скорое начало эпидемии в Удмуртии?

Ижевчанка, похудевшая на 30 кг: «Мечтаю о раздельном купальнике»

Фото: Архив/ предоставлено героем публикации

Еще в марте 2017 года ижевчанка Людмила весила около 100 кило, была «серой мышкой» и даже ходила, не поднимая глаз. Но три года назад ее жизнь полностью изменилась, и девушка похудела на 30 кило. Как ей это удалось, расскажет «Комсомолка».

Лепят пельмени, играют в хоккей: как провели новогодние каникулы первые лица Ижевска и Удмуртии

Архив «КП» в Ижевске

Новогодние каникулы – время отдыха не только для горожан, но и для министров, известных спортсменов и даже руководителя республики. Заглянули к ним в соцсети и выяснили, как первые лица Ижевска и Удмуртии проводят праздники.

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