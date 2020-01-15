Утро в Ижевске: разрушенная ледовая скульптура, советы, куда деть новогоднюю ёлку и спасенные из пожара

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 января, среда. В городе сегодня облачно, небольшой снег. Днем до -3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Стало известно, что в ДТП на трассе Елабуга - Ижевск погибли профессор и преподаватель ИжГТУ.

- Прокурор рассказала о том, сколько предупреждений выдали школам и детским садам за поборы, а также о результатах проверки после гибели 13-го летнего мальчика в Можге.

- Узнали подробности ДТП на трассе Ижевск - Воткинск.

- Его все-таки достроят! Да-да, речь идет о коллекторе №26 в Ижевске. Подробнее.

- Работникам ижевского лицея не выплачивали зарплату несколько месяцев.

- Поздравляем! Паралимпиец из Удмуртии выиграл лыжный спринт в Дрездене.

- «Ижсталь» на выезде обыграла «Молот-Прикамье».

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Фото: скриншот видео

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

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ЧТО ДЕЛАТЬ С ЁЛКОЙ, КОГДА ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИЛСЯ

Фото: Архив

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