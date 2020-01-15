2020-01-15T10:01:04+03:00
Общество

Утро в Ижевске: разрушенная ледовая скульптура, советы, куда деть новогоднюю ёлку и спасенные из пожара

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 января, среда. В городе сегодня облачно, небольшой снег. Днем до -3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Стало известно, что в ДТП на трассе Елабуга - Ижевск погибли профессор и преподаватель ИжГТУ.

- Прокурор рассказала о том, сколько предупреждений выдали школам и детским садам за поборы, а также о результатах проверки после гибели 13-го летнего мальчика в Можге.

- Узнали подробности ДТП на трассе Ижевск - Воткинск.

- Его все-таки достроят! Да-да, речь идет о коллекторе №26 в Ижевске. Подробнее.

- Работникам ижевского лицея не выплачивали зарплату несколько месяцев.

- Поздравляем! Паралимпиец из Удмуртии выиграл лыжный спринт в Дрездене.

- «Ижсталь» на выезде обыграла «Молот-Прикамье».

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ВАНДАЛЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Неизвестные разрушили ледовую скульптуру у Михаило-Архангельского кафедрального собора (подробнее).

СПАСЕНИЕ ИЗ ОГНЯ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В новогодние праздники пожарные спасли в Сарапуле трех человек (подробнее).

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЁЛКОЙ, КОГДА ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИЛСЯ

Фото: Архив

Фото: Архив

С наступлением старого Нового года в интернете снова появились шутки про елки, которые выкидывают в окно. Ижевчане интересуются, что делать с отслужившим деревом (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона
Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
За 2019 год в Ижевске более 80 детей-пешеходов получили травмы в ДТП
Две улицы в Удмуртии отремонтируют после иска прокурора
50 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей полицейские Удмуртии изъяли у жителя Москвы
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в шоу в Доброграде на замерзшем озере
Ижевчанин погиб в ДТП в Пермском крае
15 января в Удмуртии стартует кампания по записи детей в первый класс
Глава Удмуртии: «В 2020-2021 гг. в республике появится более 2 тысяч мест в яслях»
Пьяный житель Удмуртии гонялся за полицейским с топором
С 1 января 2020 года в Удмуртии повысилась пенсия у неработающих пенсионеров
Ижевчан, оставляющих машины во дворе во время уборки снега, предлагают штрафовать
Множество нарушений нашли в частном детском саду Ижевска после гибели годовалой девочки
Куда ижевчанам сдать отслужившую новогоднюю елку?
Прокурор Анна Ващенко: 45 предостережений о поборах выдали школам и детским садам Удмуртии
В автокатастрофе погибли преподаватель и профессор ИжГТУ
Глава Удмуртии проанонсировал появление более 2 тысяч мест в детских садах республики
На улице Пушкинская в Ижевске завершат работы на водопроводе к 15 января