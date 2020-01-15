Утро в Ижевске: разрушенная ледовая скульптура, советы, куда деть новогоднюю ёлку и спасенные из пожара
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 января, среда. В городе сегодня облачно, небольшой снег. Днем до -3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Стало известно, что в ДТП на трассе Елабуга - Ижевск погибли профессор и преподаватель ИжГТУ.
- Прокурор рассказала о том, сколько предупреждений выдали школам и детским садам за поборы, а также о результатах проверки после гибели 13-го летнего мальчика в Можге.
- Узнали подробности ДТП на трассе Ижевск - Воткинск.
- Его все-таки достроят! Да-да, речь идет о коллекторе №26 в Ижевске. Подробнее.
- Работникам ижевского лицея не выплачивали зарплату несколько месяцев.
- Поздравляем! Паралимпиец из Удмуртии выиграл лыжный спринт в Дрездене.
- «Ижсталь» на выезде обыграла «Молот-Прикамье».
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ВАНДАЛЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
Фото: скриншот видео
Неизвестные разрушили ледовую скульптуру у Михаило-Архангельского кафедрального собора (подробнее).
СПАСЕНИЕ ИЗ ОГНЯ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
В новогодние праздники пожарные спасли в Сарапуле трех человек (подробнее).
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЁЛКОЙ, КОГДА ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИЛСЯ
Фото: Архив
С наступлением старого Нового года в интернете снова появились шутки про елки, которые выкидывают в окно. Ижевчане интересуются, что делать с отслужившим деревом (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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