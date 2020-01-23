Утро в Ижевске: семиклассники, которые спасли тонувшего мальчика, итоги «Утра с Главой Удмуртии» и злоумышленник, укравший икону
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 23 января. Сегодня днем будет облачно, временами ожидается небольшой снег, температура -2...-4 градуса. На дорогах гололедица. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- В ходе расследования уголовного дела работникам ижевского лицея выплатили долги по зарплате.
- Появилось расписание стартов на этапах чемпионата и Кубка России по биатлону в Ижевске.
- В Ижевске мошенница предлагала квартиры по заниженным ценам.
- Вместе мы сможем сделать Ижевск лучшим городом России.
- Ну вот теперь точно всё... На Центральной площади Ижевска начали разбирать ёлку.
- В Удмуртии создадут госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
- Ежегодный чемпионат по спидкубингу пройдет в Ижевске.
- В Ижевске осудили троих наркоторговцев из Удмуртии и Татарстана. Какое наказание им назначили.
- Право бесплатного проезда на поездах получат ветераны Удмуртии.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ИТОГИ "УТРА С ГЛАВОЙ УДМУРТИИ"
Фото: Амир Закиров
Александр Бречалов рассказал о мерах поддержки молодых и многодетных семей, о росте тарифов в республике и подвел итоги Года здоровья (подробнее).
ХОТЕЛ ПОХИТИТЬ ИКОНУ
Фото: скриншот видео
21 января мужчина попытался похитить икону из Свято-Михайловского собора в Ижевске. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в храме (подробнее).
МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ
Фото: Архив
7 января семиклассники катались на тюбингах с крутого берега реки в селе Сюмси. Когда мальчики стояли у подножия горы, мимо них на тюбинге пролетел первоклассник, который не смог вовремя спрыгнуть с тюбинга и упал в речку, позвать на помощь он не смог, потому что тюбинг накрыл его с головой (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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