2020-01-22T08:58:49+03:00
Общество

Утро в Ижевске: 96 спасенных жизней, «административка» для родителей и шахматные чемпионы

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Людмила Куликова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 22 января. За окном метель и -1°C. К вечеру может незначительно похолодать. Желаем всем продуктивного рабочего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Пять автономных светофоров установили в Удмуртии

- Житель Удмуртии облил бензином и поджег свою знакомую

- Чемпионат и первенство России по биатлону из-за погодных условий перенесли из Рыбинска в Ижевск

- В лицее микрорайона «Столичный» в Ижевске завершился набор детей в первый класс

- Ушла из дома в Ижевске и стала самой «дорогой» порноактрисой в мире: Джиа Лисса откровенно рассказала о работе своей мечты

Далее с подробностями:

96 спасенных жизней

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

За период с июля по декабрь 2019 года санавиация совершила в Удмуртии 98 перелетов. Всего было эвакуировано 96 человек включая 9 детей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказал Глава республики Александр Бречалов.

«Административка» для родителей

Фото: архив

Фото: архив

В этом году при записи детей в школы особое внимание будет уделяться проверке документов о прописке. Подробности в прямом эфире радио «Адам» - Ижевск (104.5 FM) (12+) сообщила начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей Минобразования и науки Удмуртии Елена Землякова.

Шахматные чемпионы

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

В Дебесах (Удмуртия) 21 января, во вторник, определились победители в быстрых шахматах среди сельских школьников. Среди победителей и призеров – представители Марий-Эл, Татарстана и Башкортостана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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