2020-01-30T07:43:16+03:00
Общество

Утро в Ижевске: спасенный котенок, проблемный переход на Горького и экс-глава Удмуртии, который не признал вину

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 января, четверг. В городе сегодня днем до -7...-9 градусов, снег, на дорогах снежные заносы. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Специалист по автоподбору из Ижевска рассказал о рисках покупки подержанных машин.

- "Комсомолка" узнала, сколько пар из Удмуртии планируют зарегистрировать свои отношения в День всех влюбленных.

- Ну что, ижевчане, насладились морозными деньками? В середине этой недели придет потепление и пойдет снег. Прогноз погоды на ближайшие дни уже на сайте.

- До 8 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии, который попытался дать взятку инспектору ДПС.

- 10-летний мальчик уже два года помогает 93-летней бабушке в Удмуртии.

- «Памятникам тоже холодно!»: ижевчанин в эфире Первого канала рассказал, для кого вяжет шарфики и шапки.

- В Ижевске пройдет чемпионат по хоккею на валенках.

- Мамы юных ижевчанок рассказали, как их дочки участвовали в кастинге шоу «Лучше всех!».

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СПАСЕННЫЙ КОТЕНОК

Фото: предоставлено ЖРП№8

Фото: предоставлено ЖРП№8

Почти сутки котенок мяукал в шахте, но потом затих. Жители дома испугались, что он умер от голода или замерз. В этот же день в дом на «операцию» по спасению котенка отправились мастер и кровельщик-плотник управляющей компании (подробнее).

ПЕРЕХОД НА ГОРЬКОГО

Фото: Архив

Фото: Архив

В конце декабря на улице Горького, недалеко от магазина «Подарки», убрали зебру. Это вызвало массу споров и жалоб со стороны жителей – несмотря на имеющуюся рядом «подземку» они продолжают перебегать дорогу у остановки. Почему, разбиралась «Комсомолка».

НЕ ПРИЗНАЛ ВИНУ

Фото: Архив

Фото: Архив

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев на судебном заседании заявил, что не виновен в совершении преступлений, в которых он обвиняется. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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