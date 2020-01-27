Утро в Ижевске: новая утрата этой зимы, беспредел коллекторов и «подпольное» масло

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 27 января, начало новой рабочей недели. Сегодня днем будет облачно, временами ожидается небольшой снег, похолодает до -10...-12°С. К вечеру температура может упасть до -22...-27°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Юные баскетболисты из Удмуртии борются за победу во всероссийских соревнованиях

- Опасная промоина обнаружена на льду в сквере оружейника Драгунова в Ижевске

- Биатлонистка из Удмуртии стала первой на Кубке России в Ижевске

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- Пенсионер погиб под колесами автомобиля на объездной Ижевска

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А теперь к главным новостям:

На улице Холмогорова в Ижевске устраняют повреждения участка теплосети

Фото: архив КП

На пересечении улиц Холмогорова и Пушкинская устраняют повреждения участка теплосети. С 15:00 до 17:30 26 января происходило временное ухудшение параметров теплоснабжения и ГВС в микрорайонах северо-западного района и городка Металлургов.

Свыше 370 жалоб на действия коллекторов поступило за 2019 год в Удмуртии

Фото: pixabay.com

За период 2019 года в УФССП России по Удмуртской Республике поступило 371 обращение по вопросам соблюдения законности коллекторской деятельности. Из всего количества обращений по существу рассмотрены 329.

Скончался известный в Удмуртии врач Евгений Одиянков

Фото: администрация Ижевска

На 68 году жизни скончался известный в Удмуртии врач-кардиолог, почетный гражданин города Ижевска Евгений Одиянков. Гражданская панихида состоится 27 января в 11.00 в Свято-Михайловском соборе.

Уже 70% контрактов на ремонт дорог в 2020-м заключили в Удмуртии

Фото: Лада Иванова

Как минимум 70% контрактов на ремонт дорог в 2020 году уже заключили в Удмуртии. Контракты заключены также на установку двух комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД. Общая сумма заключенных контрактов превышает 1,3 млрд рублей.

Детей в детском саду Ижевска кормили «подпольным» сливочным маслом

Фото: Амир Закиров

Роспотребнадзор Удмуртии сообщает об обнаруженном в одном из детских садов Ижевска фальсификате сливочного масла. По результатам исследований отобранные образцы не соответствуют принятым стандартам.

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