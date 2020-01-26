2020-01-26T11:14:56+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: возобновление дела Соловьева, маткапитал в Удмуртии и приостановка строительства школы на Берша

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Дмитрий Бикин
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Для тех, в суматохе дел и планов пропустил самые яркие события уходящей недели, мы собрали подборку самых обсуждаемых новостей этого «уикенда»:

коротко о главном:

Скончался известный в Удмуртии врач Евгений Одиянков

Больше 2 500 контейнерных площадок планируют построить в Удмуртии

Мужчину, который сломал ледяную скульптуру у собора, задержали в Ижевске

Инженера «Ижводоканала» обвиняют во взяточничестве

Растлевавшего в соцсетях школьниц педофила осудили в Удмуртии

В ДТП на трассе в Удмуртии пострадали пять человек

Детей в детском саду Ижевска кормили «подпольным» сливочным маслом

«Таких ситуаций быть не должно!»: Глава Удмуртии рассказал о ребенке, который четыре месяца не может пройти диагностику

Глава Минстроя Удмуртии отчитался о строительстве туберкулезного диспансера

«Терминатор вернулся!»: в Удмуртии голый мужчина гуляет по улицам

А теперь с подробностями:

В Ижевске расторгли контракт на строительство школы на улице Берша

Из-за ненадлежащего исполнения условий контракта на строительство школы по ул. Берша компания «Горстрой», выступающая заказчиком работ, приняла решение об одностороннем расторжении контракта с ООО «АрТель». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как выглядят «ожившие» панно на зданиях Ижевска?

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Дизайнер Андрей Першин продолжил свой проект, в котором он «оживляет» героев панно советской эпохи на ижевских зданиях. Свою работу в соцсетях он назвал «Живые стены Ижевска».

Поправки приняты: в Гордуме Ижевска депутаты согласились с сокращением количества мест в парламенте

Фото: Пресс-служба Ижевска

Фото: Пресс-служба Ижевска

В Ижевске депутаты городской думы приняли поправки в устав города на сессии 23 января.

Материнский капитал на первого ребенка, повышение тарифов и бесплатные лекарства: о чем рассказал глава Удмуртии

21 января прошло традиционное «Утро с Главой Удмуртии» на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+). Александр Бречалов рассказал о мерах поддержки молодых и многодетных семей, о росте тарифов в республике и подвел итоги Года здоровья.

«До 15 лет лишения свободы»: 23 января возобновят рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

21 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) с журналистом Ульяной Колмогоровой обсуждали возобновление судебных разбирательств по уголовному делу в отношении экс-главы республики Александра Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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