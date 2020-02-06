2020-02-06T07:39:50+03:00
Общество

Утро в Ижевске: съемки для «Вечернего Урганта», найденный гроб и Альцгеймер у бабушки Децла

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Людмила Куликова
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 февраля, четверг. За окном ожидается пасмурная погода и похолодание. Весь день в городе будет идти небольшой снег. Желаем вам продуктивного рабочего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Средняя зарплата в Удмуртии за 11 месяцев 2019 года составила 33 438 рублей

- В уклонении от налогов на 15 миллионов рублей подозревают директора ижевской фирмы

- Шесть школ Ижевска закрыли классы на карантин по ОРВИ

- Спасенного котенка из шахты лифта в Ижевске приютили новые хозяева

- Ижевчанка подделала документы, чтобы не платить по кредитам

- 36-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Съемки для «Вечернего Урганта» в Ижевске

Фото: Фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске.

Фото: Фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске.

Телеведущая Алла Михеева приехала в Ижевск, чтобы снять репортаж для программы «Вечерний Ургант» (16+). Об этом написали в группе «ВКонтакте» Фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске. (подробнее)

Нашли закрытый гроб

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Искатели паранормальных явлений из Ижевска отправились в здание заброшенного крематория. По дороге в здание группа молодых людей прошла через кладбище, в конце которого нашла заброшенный ящик, а внутри него - гроб. (подробнее)

Бабушка Децла не знает о его кончине в Ижевске

Фото: официальная страница артиста "ВКонтакте"

Фото: официальная страница артиста "ВКонтакте"

Бабушка скончавшегося год назад в Ижевске Децла до сих пор не знает о кончине своего внука. У женщины болезнь Альцгеймера. Об этом мама артиста Ирина Толмацкая рассказала телеканалу «Звезда». (подробнее)

Трое детей остались сиротами после ДТП

Фото: архив

Фото: архив

После ДТП, которое произошло на трассе Ижевск-Сарапул 2 февраля, сиротами остались трое детей. Об этом «Комсомолке» рассказала уполномоченный по правам ребенка при главе Удмуртии Ольга Авдеева. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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