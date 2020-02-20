Поддержка ветеранов, налог на самозанятых и ужасное состояние больниц: о чем рассказал Глава Удмуртии в эфире радио «КП»

19 февраля прошло традиционное «Утро с Главой Удмуртии» на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+). Александр Бречалов рассказал о финансовой поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, нехватке врачей в республике и налоге на самозанятых.

«Ключевая задача - поддержка ветеранов»

В 2020 году вся страна будет отмечать 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим президент России подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны и труженикам тыла.

Фото: Сергей Грачев

- Одна из ключевых задач - забота о ветеранах. Единовременную выплату и юбилейную медаль получат 10 830 жителей. 75 тысяч рублей получат инвалиды, ветераны, бывшие узники концлагерей (374 человека в Удмуртии) По 50 тысяч рублей выплатят труженикам тыла (10 456 человек). Помимо этого мы приняли решение выделить допсредства из республиканского бюджета и также произвести соответствующие выплаты. Итак, по 4 тысячи рублей инвалидам, участникам войны и жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей, по две тысячи рублей труженикам тыла, - отметил глава республики.

Также Александр Владимирович заверил, что ветераны должны получить региональные выплаты до середины марта. При этом в Удмуртии проживают ветераны, которые отмечают свой вековой юбилей и к их столетию республика выделит каждому по 10 тысяч рублей.

«В больнице хочется умереть»

Главной темой обсуждения на эфире стала сфера здравоохранения. В соцсетях к главе Удмуртии обращаются с жалобами на ужасное состояние больниц.

Александр Бречалов рассказал, сколько врачей не хватает в Удмуртии и как правительство решает проблему 00:00 00:00

- Мы не зря начали программу «Большой ремонт», в этом году будем его продолжать. В ГКБ №8 на данный момент проходит ремонт, там также поменяют окна. В том числе будет косметический ремонт в палатах. Жуткое состояние было в наших больницах - ремонтируем! Один пациент мне как-то писал, что в наших больницах хочется быстрее умереть, чем выздороветь, - рассказал Александр Владимирович.

Фото: Екатерина Ардашева

Также глава региона выделил главную проблему в этой сфере.

- Проблема - это дефицит врачей и медперсонала. Не хватает 147 врачей и более тысячи иного медперсонала. Хочу сделать объявление: если кто по каким-то причинам ушел из профессии и хочет вернуться, обратитесь в Минздрав, мы разработали спецпрограмму переобучения, выделили на это средства и готовы помочь вам вернуться в профессию, - сказал глава республики.

Глава региона отметил, что сейчас уже есть позитивные результаты, и получается возвращать и привлекать к работе врачей из других регионов, но пока темпы недостаточные.

«Заболевших коронавирусом в республике нет!»

В продолжение темы здравоохранения глава региона рассказал о ситуации заболеваемости в Удмуртии.

- На карантин уже закрыты Дебесский политехникум, семь школ и девять детских садов. За неделю с 10 по 16 февраля зарегистрировано заболевших ОРВИ и гриппом 17 669 человек, что на 14% больше, чем за предыдущую неделю. У нас ситуация контролируемая и не критичная. Еще хочу отметить, что разные слухи появляются о летальных исходах. Таких не зарегистрировано, - заключил Александр Владимирович.

Фото: pixabay.com

Также глава Удмуртии затронул горячую тему коронавируса.

- У нас все позитивно. На 18 февраля 2020 года с подозрением на коронавирусную инфекцию зафиксировано 25 человек, из них 10 детей. Результат лабораторных анализов - отрицательный, то есть заболевших коронавирусом в Удмуртии нет. Мониторинг ведется постоянно, - рассказал руководитель.

Налог на самозанятых

Очень много вопросов поступило от жителей на тему налога на самозанятых. Глава региона прояснил ситуацию.

- Этот налог называется «Налог на профессиональный доход». Его внедрение планируется в Удмуртии с 1 июля 2020 года, - прокомментировал Александр Владимирович.

Напомним, Удмуртия не вошла в число регионов, которые запускали пилотный проект в 2019 году. Однако всего за 22 дня действия пилотного проекта более 12 тысяч человек в четырех регионах официально получили статус самозанятых.

«Острый вопрос»

Еще глава региона рассказал о предстоящем ремонте домов культуры в разных районах республики.

Фото: vk.com/dk_krasnogorskiy

- Ремонт Домов культуры такой же острый вопрос, как и вообще вопрос ремонта социальной инфраструктуры. В 2020 году капитально должны отремонтировать пять объектов и пять построить (Алнашский, Шарканский, Кезский, Селтинский и Увинский районы). У нас финансирование на это есть из федерального бюджета почти 54 млн рублей, общее финансирование 66 млн рублей, - отметил Александр Бречалов.

Напомним, в 2019 году отремонтировали Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова и Удмуртскую государственную филармонию в Ижевске (подробнее).

«Коллективное обращение»

Из множества обращений в соцсетях глава Удмуртии в прямом эфире радио зачитал обращение жителей деревни Пирового.

- У меня есть коллективное обращение, 123 человека подписали. Просят установить пешеходный переход на трассе М-7 в деревне Пирогово. В 2020 году мы планируем там сделать пешеходный переход с установкой светофора вызывного действия в зоне пересечения улиц Центральной и Мостовой, - отметил Александр Владимирович.

О чем глава Удмуртии рассказывал на прошлом эфире, можно почитать по ссылке.