2020-02-21T10:09:10+03:00
Общество

Утро в Ижевске: итоги утра с главой Удмуртии, дружелюбный лось и врач, избежавшая наказания за смерть ребенка

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница! 21 февраля. В городе сегодня облачно, небольшой снег. Днем до -1...+1 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Концерты, экскурсии, интеллектуальные игры. «Комсомолка» собрала 8 идей, куда сходить в Ижевске в День защитника Отечества.

- На двух участках на трассе Удмуртии установили комплексы фото- и видеофиксации нарушений.

- Сугроб чуть не упал на ребенка: ижевчане жалуются на сосульки и сход снега с крыш.

- И такое бывает на улицах нашего города! Грузчик уронил хлеб в грязь и собрал его обратно в поддон. Узнали, правда ли его выставили на продажу.

- Три лицея Ижевска передадут в собственность республики.

- Служебная собака помогла найти пропавшего пенсионера из Удмуртии.

- Специалисты завершили восстановительные работы на месте провала на улице Буммашевской.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ИТОГИ УТРА С ГЛАВОЙ УДМУРТИИ

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

19 февраля прошло традиционное «Утро с Главой Удмуртии» на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+). Александр Бречалов рассказал о финансовой поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, нехватке врачей в республике и налоге на самозанятых (подробнее).

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЛОСЕНОК

Фото: Игорь Ардашев

Фото: Игорь Ардашев

В соцсетях появились фотографии группы рыбаков, которые встретились с весьма дружелюбным лосем. Мужчины успели сфотографировать любопытное животное (подробнее).

ВРАЧ, ИЗБЕЖАВШИЙ НАКАЗАНИЯ ЗА СМЕРТЬ РЕБЕНКА

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По версии следствия, во время приема на дежурстве 6 января 2018 года она не оказала двухлетнему малышу должную помощь и не осуществила госпитализацию, из-за чего он скончался на следующий день в другой больнице (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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