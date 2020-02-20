Утро в Ижевске: спасение слепого пса, проверки водителей на трезвость и введение налога для самозанятых
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 20 февраля. На улице сегодня будет по-весеннему тепло: ожидается +1° днем и 0° ночью. Желаем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:
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Глава Удмуртии рассказал, когда в республике введут налог на самозанятых
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Герой среди нас
ФОТО: АНО "Желтая бирка"
Собаку по кличке Герой спасли от гибели на одной из улиц Ижевска. Пес был найден слепым и замерзал на морозе, не в силах сдвинуться с места. Об этом удивительном случае спасения корреспонденту «Комсомолки» рассказала волонтер АНО «Желтая бирка» Елена.
Экскурсия по новостройкам города
ФОТО: Архив
15 февраля ижевчане отправились в первый в этом году тур по новостройкам города. Участники смогли побывать на строительных площадках, задать вопросы застройщикам и получить консультацию ипотечного специалиста. Для тех, кто не смог поехать, «Комсомолка» подготовила виртуальный тур.
«Деньги на бочку»
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2 февраля в Ижевске подвели итоги пятого сезона реалити-викторины «Деньги на бочку» (18+). Определились 10 суперфиналистов, среди которых разыграли десятки призов, в том числе - путевку в немецкий Дортмунд на мачт футбольного клуба «Боруссия». Как прошел розыгрыш, расскажет «Комсомолка».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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