Утро в Ижевске: спасение слепого пса, проверки водителей на трезвость и введение налога для самозанятых

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На перекрестке улиц Советская-Коммунаров в Ижевске временно отключат светофоры

В ДТП на трассе Удмуртии погиб неизвестный мужчина

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске

Глава Удмуртии рассказал, когда в республике введут налог на самозанятых

В ближайшие три года в Удмуртии начнут ремонтировать мосты

«В больнице хочется не выздороветь, а быстрее умереть»: глава Удмуртии рассказал о состоянии больниц республики

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Герой среди нас

ФОТО: АНО "Желтая бирка"

Собаку по кличке Герой спасли от гибели на одной из улиц Ижевска. Пес был найден слепым и замерзал на морозе, не в силах сдвинуться с места. Об этом удивительном случае спасения корреспонденту «Комсомолки» рассказала волонтер АНО «Желтая бирка» Елена.

Экскурсия по новостройкам города

ФОТО: Архив

15 февраля ижевчане отправились в первый в этом году тур по новостройкам города. Участники смогли побывать на строительных площадках, задать вопросы застройщикам и получить консультацию ипотечного специалиста. Для тех, кто не смог поехать, «Комсомолка» подготовила виртуальный тур.

«Деньги на бочку»

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2 февраля в Ижевске подвели итоги пятого сезона реалити-викторины «Деньги на бочку» (18+). Определились 10 суперфиналистов, среди которых разыграли десятки призов, в том числе - путевку в немецкий Дортмунд на мачт футбольного клуба «Боруссия». Как прошел розыгрыш, расскажет «Комсомолка».

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