2020-03-03T08:55:34+03:00
Общество

Утро в Ижевске: приговор за смерть подростка, пробуждение бурого медведя и «ледовое шоу» на улицах города

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей БерезинФото: Сергей Березин
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Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 3 марта. В городе сегодня облачно, небольшой снег. Днем до +1...+3 градусов, местами мокрый снег и дождь. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- «Первые классы мы заменим пятыми»: специалисты рассказали, что изменится в некоторых лицеях Ижевска.

- У врача из Ижевска мошенники похитили почти 650 тысяч рублей.

- Появился утвержденный список дорог Удмуртии для ремонта в 2021 году.

- «Хотел спасти котенка»: мальчик из Ижевска застрял в решетке подвального помещения.

- Более 250 участников и «Золотая четверка» российского биатлона: в Ижевске прошел Калашников Биатлон Фест. Собрали небольшой фоторепортаж.

- Не знаете, чем заняться 8 марта? Мы вам подскажем, как скрасить праздничный вечер.

- «Аномально теплая»: синоптики подвели итоги зимы в Ижевске.

- Помните страшное ДТП в Игринском районе? В отношении водителя внедорожника суд избрал меру пресечения.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«Ледовое шоу» на улицах Ижевска

Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

В последние несколько дней в городе немного подморозило, и Ижевск в одночасье превратился в один большой каток. Сколько человек уже пострадали, и на какие места жалуются горожане - в материале «Комсомолки».

Наказание за гибель подростка от падения чаши фонтана

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

В Ижевске вынесли приговор работнику «Летнего сада», по вине которого погиб подросток при обрушении фонтана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Бурый медведь Гоша вышел гулять в вольер

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

В зоопарке Удмуртии радостное событие - главный синоптик бурый медведь Гоша вышел на прогулку. Сотрудники учреждения говорят, что это означает скорейшее наступление теплой погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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