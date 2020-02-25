Утро в Ижевске: гибель целой семьи в ДТП, обрушение лестничного пролета на стройке и программа мероприятий на Масленицу

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 25 февраля. Будьте осторожны: утром ожидается гололедица, днем снежные заносы и накат. Температура воздуха - 0…+2 градуса. А пока мы расскажем коротко о главном:

-Бизнес-омбудсмен Александр Прасолов вновь приступил к работе

-Двое полицейских в Удмуртии пытались скрыть преступление

-Обвиняемый в получении взяток чиновник остался без должности

-Первенство ПФО по рукопашному бою состоялось в Ижевске

-Биатлонистка из Удмуртии выступит на чемпионате Европы

Перейдем к подробным новостям:

Годовалая девочка единственная из всей семьи выжила в страшном ДТП в Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

24 февраля около 14:05 на 18-м километре автодороги «Игра-Глазов» Удмуртии в ДТП погибла целая семья. Выжила только одна девочка. Подробности жуткой аварии можно прочитать здесь.

В строящемся доме на Воткинском шоссе обрушился лестничный пролет

Фото: pixabay

24 февраля в Ижевске в строящемся доме на Воткинском шоссе обрушился лестничный пролет. Один человек погиб. Что еще известно о происшествии?

Фестиваль «Русские блинчики», сжигание чучела и «40-градусные забеги»: как отметить Масленицу в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

Вчера началась масленичная неделя. Мы собрали для вас афишу.