Кто в Ижевске выиграл от аномально теплой зимы?

Зима в Удмуртии выдалась аномально теплой. Были, конечно, и низкие температуры, но особых морозов мы не наблюдали. «Комсомолка» решила подвести итоги сезона и разобраться, кто пострадал от такой погоды, а кого потепление только порадовало.

Кто потерял

В этом году ижевчанам почти не осталось зимних забав. Фото: Лада Иванова

Из-за постоянных оттепелей ижевчане практически лишились традиционных зимних развлечений: люди стали меньше кататься на коньках, лыжах и тюбингах. Например, в Кеч-парке пару раз даже пришлось закрывать каток и горки.

- Когда тепло, всегда приходит меньше людей. А в плюсовую температуру мы вообще не работаем. Особенно мы страдаем во время дождя: на катке стоят лужи, а на тюбинговых трассах невозможно кататься, - рассказали в парке.

О том, что лыжи напрокат стали брать меньше, рассказали нам и на базе «Снежинка». Закрывать ее, правда, не пришлось.

- Сейчас в городе грязь, и народ не идет. Люди думают, что в лесу тоже неаккуратно, но это не так. Надеемся, что в марте снег будет идти, потому что мы обычно работаем до апреля, - прокомментировали на лыжной базе.

Когда становится тепло, начинается сезон ОРВИФото: Архив КП

Но оттепель сказалась не только на пунктах проката лыж и коньков, но и на здоровье ижевчан. Так, постоянные перепады температуры «ударили» по людям, страдающим от проблем с давлением. Кроме того, из-за потепления жители стали чаще простужаться. Например, в городской поликлинике №2 в последние недели стало больше пациентов.

- У людей в этот период иммунитет более ослабленный, не хватает витамина D. Часть населения категорически не соглашается прививаться от гриппа, что может способствовать вспышке эпидемии. Статистика показывает, что 70% населения должно быть привито, чтобы популяция не страдала, - рассказала Анна Лазуткина, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе городской поликлиники №2.

Кто выиграл?

Впрочем, кого-то подобный расклад, наоборот, порадовал. Например, теплая зима благоприятно сказалась на аптеках - болеющие люди кинулись за противовирусными препаратами.

- В этот период стандартно происходит вспышка эпидемии. Но в прошлом году люди не болели вообще. Сейчас ситуация по заболеваемости примерно такая же, как и в 2018 году. По сравнению с прошлым сезоном спрос увеличился. Возможно, люди что-то закупают впрок, возможно, подействовала сырая погода, - прокомментировали нам в «Госаптеке».

Теплая зима помогает экономить и городским службам. Глава города Олег Бекмеметьев в конце января рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+), что город расходует меньше реагента. Планы на год рассчитывали на основе предыдущей снежной зимы, но в этом году ситуация гораздо легче. В прошлом году только в феврале выпало 54 мм осадков (нормой считается 21 мм). Это составляет 261% от нормы. Олег Бекмеметьев пообещал назвать конкретную сумму экономии весной, когда можно будет подводить итоги зимы.

В гололед реагента расходуют большеФото: Сергей ГРАЧЕВ

Некоторые федеральные эксперты опасались, что из-за теплой зимы может пострадать урожай. Однако министр сельского хозяйства Ольга Абрамова так не думает.

-У нас достаточный снежный покров. Мы готовимся к ранней весне и пока не видим серьезных угроз для озимых культур (в зиму они вошли в нормальном состоянии). Более точные выводы о состоянии озимых и прогнозы по дальнейшему развитию ситуации мы сможем дать в первой декаде марта - когда оценка зимовки будет массовой. Пока все в норме, - прокомментировала Ольга Абрамова, министр сельского хозяйства.

Зима в цифрах*

Декабрь

Среднемесячная температура в норме: -10,6 градуса

В этом году: -6,2 градуса (отклонение 4,4)

Осадки в норме: 30 мм

В этом году: 43 мм (145% от нормы)

Самая высокая температура в этом году: +1,6 градуса 9 декабря

Рекорды в истории: 7 и 8 декабря 2008 - +4,5 градуса

Январь

Среднемесячная температура в норме: -12,4 градуса

В этом году: -4,8 градуса (отклонение 7,6 градусов - рекорд)

Осадки в норме: 30 мм

В этом году: 55 мм (181% от нормы)

Самая высокая температура в этом году: +1,9 градуса 18 января

Рекорды в истории: 10 января 1948 - +5,4 градуса

Февраль

Среднемесячная температура в норме: -11,7 градуса

В этом году: -7,2 градуса (отклонение 4,5 градуса)

Осадки в норме: 21 мм

В этом году: 27 мм (131% от нормы)

Самая высокая температура в этом году: +1,7 градуса 18 февраля

Рекорды в истории: 21 февраля 1958 - +5,8 градуса

*по данным сайта www.pogodaiklimat.ru

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