Утро в Ижевске: подробности смертельного ДТП, ЧП на заводе и виртуальный Ижевск в «Майнкрафте»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 февраля, четверг. В городе сегодня облачно, осадки. Днем до +1 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Уроженец Ижевска стал министром энергетики и ЖКХ Кировской области

Бездомную бабушку из Ижевска после материала «Комсомолки» приютила одна из читательниц

Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске

За 10 лет в Перинатальном центре Удмуртии родилось 38 тысяч детей

Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту Ижевск-Нижнекамск

Далее с подробностями.

ДТП НА ТРАССЕ

24 февраля в Игринском районе Удмуртии в ДТП погибли супруги и двое их детей. В данный момент выживший водитель находится под следствием. «Комсомолка» пообщалась с родственниками погибших и экспертами, чтобы выяснить, что могло послужить причиной аварии.

Фото: Андрей Першин

ВЫБРОС НА ЗАВОДЕ

26 февраля в Ижевске на территории механического завода произошел выброс аммиачной селитры. пострадали три человека. Их отвезли в больницу Ижевска с ожогами средней степени тяжести.

Фото: pixabay.com

МУЖСКОЕ ХОББИ

У 20-летнего ижевчанина Максима Кожевникова необычное хобби – он строит виртуальный Ижевск в «Майнкрафте». Он увлекся компьютерной игрой еще 9 лет назад и практически сразу понял, что строительство – это то, о чем он мечтал всю жизнь.МУЖСКОЕ ХОББИ