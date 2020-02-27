2020-02-26T21:47:24+03:00
Общество

Утро в Ижевске: подробности смертельного ДТП, ЧП на заводе и виртуальный Ижевск в «Майнкрафте»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 февраля, четверг. В городе сегодня облачно, осадки. Днем до +1 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Уроженец Ижевска стал министром энергетики и ЖКХ Кировской области

Бездомную бабушку из Ижевска после материала «Комсомолки» приютила одна из читательниц

Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске

За 10 лет в Перинатальном центре Удмуртии родилось 38 тысяч детей

Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту Ижевск-Нижнекамск

Далее с подробностями.

ДТП НА ТРАССЕ

24 февраля в Игринском районе Удмуртии в ДТП погибли супруги и двое их детей. В данный момент выживший водитель находится под следствием. «Комсомолка» пообщалась с родственниками погибших и экспертами, чтобы выяснить, что могло послужить причиной аварии.

Фото: Андрей Першин

Фото: Андрей Першин

ВЫБРОС НА ЗАВОДЕ

26 февраля в Ижевске на территории механического завода произошел выброс аммиачной селитры. пострадали три человека. Их отвезли в больницу Ижевска с ожогами средней степени тяжести.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

МУЖСКОЕ ХОББИ

У 20-летнего ижевчанина Максима Кожевникова необычное хобби – он строит виртуальный Ижевск в «Майнкрафте». Он увлекся компьютерной игрой еще 9 лет назад и практически сразу понял, что строительство – это то, о чем он мечтал всю жизнь.МУЖСКОЕ ХОББИ

Фото: личный архив

Фото: личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Новости 24