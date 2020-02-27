Ижевчанка, вышедшая замуж за итальянца: «После развода мужчина платит жене алименты»

«Он, наверное, нетрадиционной ориентации!» - подумала ижевчанка Софья Смирнова, впервые увидев итальянца Гуидо Паче. Очень уж он был нарядный - с сережками в ушах, браслетами на запястьях… Да и танцевал здорово, выделяясь на фоне русских парней.

ФОТО: Личный архив

- Впервые мы встретились в одном из клубов Ижевска, - начинает свой рассказ Софья. - Кажется, это был 2011 или 2012 год. Познакомились, и на следующий день договорились вместе поехать в Сарапул на экскурсию. В итоге она не состоялась, и я подумала, что мы больше не увидимся.

Узнала, что он итальянец - и расстроилась

Однако Софья и Гуидо вновь встретились - через 2 года. И вновь - в одном из клубов. На этот раз девушка взяла инициативу в свои руки. Первая заговорила, поинтересовалась, как дела. А итальянец попросил номер телефона Софьи.

- Узнала, что он итальянец, - и расстроилась, - говорит Софья. - Я работала в Америке некоторое время и была знакома с итальянцами. Они очень гордятся своей национальностью. Иногда чересчур. В голове закрепился стереотип, что такие мужчины самовлюбленные и взбалмошные лгуны. Поэтому я с осторожностью отнеслась к этим отношениям.

Гуидо же оказался другим - заботливым, любящим, отзывчивым. К тому же, Софье он всегда говорил только правду.

ФОТО: Личный архив

- Гуи очень красиво за мной ухаживал - звал на свидания, осыпал комплиментами, дарил подарки - украшения, одежду, милые сувениры… Всего и не припомню, - говорит Софья. - Но меня покорило в нем другое. Его честность и открытость. Он всегда говорил, что думает. Много улыбался. Исполнял каждое данное мне обещание.

Предложение без кольца

Софья и Гуидо стали парой. Через некоторое время мужчина сообщил: «Сегодня будет сюрприз!».

- Он тогда купил квартиру в Ижевске, - вспоминает девушка. - Но она была абсолютно пустая - ждала ремонта. И в эту квартиру Гуи меня пригласил на ужин!

К встрече мужчина подготовился: закупил самое необходимое - 2 табурета, сковородки, набор посуды, надул воздушные шары, зажег свечи, приготовил ужин…

- В разгар ужина он мне вручил коробочку, я с таким трепетом открывала крышку… А там - картонка, на которой написано «Я заказал кольцо, но оно будет позже», - улыбается Софья. - В тот момент мне хотелось и смеяться, и плакать. Но я, конечно, согласилась.

Мама невесты к решению пары пожениться отнеслась положительно.

- Она всегда поддерживала мой выбор, никогда не критиковала, - говорит ижевчанка. - А у Гуидо маме в следующем году исполняется 90 лет, она уже очень философски относится к таким вещам. Поэтому никаких запретов со стороны родных не было.

Свадьба Гуидо и Софьи прошла скромно, в Ижевске. Молодые расписались и собрали родственников и самых близких друзей на небольшой праздничный обед.

- Я оставила свою фамилию - Смирнова, - говорит девушка. - Не хотелось мороки с документами. К тому же, в Италии брать фамилию мужа не принято.

В Италии нет супов и еды про запас

Еще до свадьбы Гуидо познакомил своих родных с Софьей лично: пара отправилась в путешествие в солнечную Италию.

- Для меня было шоком, что здесь даже в небольшом поселке огромное количество мест для досуга - спортивные залы, теннисные корты, бары, магазины, рестораны… - говорит ижевчанка. - А летом центральная деревенская площадь, которая, к слову, тоже небольших размеров, превращается в фудкорт с музыкой и танцами.

По словам Софьи, в Италии научились жить с природой заодно. Здесь нет многоэтажек и кричащих рекламных вывесок. Словно человек и окружающее его – одно целое. ФОТО: Личный архив

К работе итальянцы относятся намного проще, чем россияне. Например, продавцы могут открыть магазин позже, чем указано в графике работы. А в субботу и воскресенье неподготовленный турист может остаться без продуктов: не будет работать ни одна лавка или ларек.

- При этом у них четкий режим питания, - удивляется Софья. - Они всегда едят в одно и то же время. В Италии вообще культ еды. Здесь никогда не готовят про запас - блюдо едят сразу после готовки. На столе всегда свежие овощи, фрукты, зелень. А еще итальянцы практически не готовят супы. Как правило, человеку подают сразу два вторых блюда - например, рис с мясом и пасту. Вообще весь домашний быт связан с трапезой - итальянцы даже в рабочий день собираются все за одним столом на обед.

Кстати, несмотря на то, что итальянцы достаточно вспыльчивы и часто ссорятся со своими избранницами, разводы редки. Это связано не только с большой привязанностью: после расторжения брака мужчины остаются ни с чем.

- Квартира или дом остаются у жены с детьми, алименты могут выплачиваться не только на ребенка, но и бывшую жену, - говорит Софья. – Иногда мужчины впадают в депрессию и решают расстаться с жизнью.

Кстати, к иммигрантам в Италии относятся негативно.

- Мне кажется, они думают, что Италия для итальянцев. Я бы так охарактеризовала общую невидимую, но ощутимую идею, - резюмирует девушка.

Чудо по имени Симона

Год и 4 месяца назад в семье Паче появилась прекрасная девочка Симона. Кстати, несмотря на столь юный возраст, малышка уже успела повидать мир.

ФОТО: Личный архив

- С ее появлением мы намного чаще стали куда-то выбираться, как бы странно это ни звучало, - говорит ижевчанка. - Она уже 2 раза была в Италии - познакомилась с родственниками и даже успела покататься в 30-летней коляске своего дяди.

Однако оставаться в Италии жить пара не планирует: в Ижевске у Софьи собственная компания, да и Гуидо за 10 лет привык к жизни в России.

- Конечно, он скучает по итальянской еде - салями, мороженому, морепродуктам, - говорит ижевчанка. - Но в целом жить ему здесь очень нравится. Кстати, мы (россияне - Прим. ред.) часто жалуемся на работу наших структур, например, налоговой. Но по сравнению с Италией в России все четко и без запинки.

Вопрос ребром

Как влюбить в себя итальянца?

- Для начала познакомиться с ним где-то, - смеется Софья. - А потом русским девушкам ничего особенного делать не нужно, они от природы хороши.

Однако, если верить интернету, то к некоторым уловкам все же прибегнуть придется.

Словом, если в ваши планы входит выйти замуж за итальянца, учитесь ненавязчивому флирту, избавьтесь от лишних поклонников и выучите пару комплиментов на родном языке мужчины.