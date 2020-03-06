Утро в Ижевске: смертельное ДТП, новые велосипедные дорожки и массовые проверки водителей

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 марта, пятница. В городе сегодня облачно, без осадков. Днем до 0 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- «В Ижевске вместе со снегом растаял и асфальт», - шутят автомобилисты. Наступившая оттепель обнажила ямы на дорогах. В числе проблемных – участки, которые ремонтировали совсем недавно.

- На одной из придомовых территорий по улице Пушкинской запретят стоянку.

- Журналист "Комсомолки" узнал, куда делся памятник пельменю и когда его вернут на место.

- Елизавета Туктамышева заявила, что в случае необходимости готова выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

- Секретный груз: как в Удмуртию привезут подлинную скрипку Моцарта.

- Самые зрелищные гонки пройдут в Удмуртии. Узнали, где, когда и во сколько.

- За что 16-летняя жительница Удмуртии может провести за решеткой до 10 лет.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

5 марта на 316 км автомобильной дороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» Дебесского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии (Подробнее).

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ

Фото: Архив

В 2020 году на восьми тротуарах Ижевска появятся велосипедные дорожки. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказала начальник информационно-аналитического управления администрации города Анна Сережникова (Подробнее).

МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ

Фото: Архив

В Удмуртии в преддверии 8 марта пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике (Подробнее).