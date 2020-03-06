2020-03-06T07:29:57+03:00
Общество

Утро в Ижевске: смертельное ДТП, новые велосипедные дорожки и массовые проверки водителей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 марта, пятница. В городе сегодня облачно, без осадков. Днем до 0 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- «В Ижевске вместе со снегом растаял и асфальт», - шутят автомобилисты. Наступившая оттепель обнажила ямы на дорогах. В числе проблемных – участки, которые ремонтировали совсем недавно.

- На одной из придомовых территорий по улице Пушкинской запретят стоянку.

- Журналист "Комсомолки" узнал, куда делся памятник пельменю и когда его вернут на место.

- Елизавета Туктамышева заявила, что в случае необходимости готова выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

- Секретный груз: как в Удмуртию привезут подлинную скрипку Моцарта.

- Самые зрелищные гонки пройдут в Удмуртии. Узнали, где, когда и во сколько.

- За что 16-летняя жительница Удмуртии может провести за решеткой до 10 лет.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

5 марта на 316 км автомобильной дороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» Дебесского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии (Подробнее).

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ

Фото: Архив

Фото: Архив

В 2020 году на восьми тротуарах Ижевска появятся велосипедные дорожки. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказала начальник информационно-аналитического управления администрации города Анна Сережникова (Подробнее).

МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ

Фото: Архив

Фото: Архив

В Удмуртии в преддверии 8 марта пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители более 930 домов в Ижевске в марте получат квитанции с перерасчетом по отоплению
Трижды судимого за управление машиной в состоянии опьянения жителя Удмуртии отправили в колонию
Временные ограничения по автодорогам Удмуртии введут для машин
30 млн рублей в 2020 году заложили в бюджете Ижевска на ремонт «ливневок»
«Пять человек пострадали, один скончался»: на трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и автобус
На 8 тротуарах в Ижевске организуют велосипедные дорожки
На придомовой территории улицы Пушкинской в Ижевске запретят стоянку
41-летнего мужчину из Удмуртии осудят за применение насилия в отношении полицейского
Куда пропал памятник пельменю в Ижевске?
«Дом.ru» подключил к своей сети более 600 тысяч квартир
Подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию задержали в Ижевске
«Удмуртнефть» вошла в пятёрку лучших команд на Х Зимней спартакиаде НК «Роснефть»
В преддверии 8 марта в Удмуртии пройдут массовые проверки водителей
35-летнего жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков
Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что готова выступать под нейтральным флагом
Секретный груз: как в Удмуртию привезут подлинную скрипку Моцарта
В ДТП в Ижевске получили травмы три девушки
За сутки мошенники похитили у жителей Удмуртии почти 600 тысяч рублей
Финальный этап Кубка Удмуртии по мотокроссу пройдет 7 марта
16-летнюю жительницу Удмуртии осудят за нападение на бабушку
В 2020 году отремонтируют 30 км трасс в Удмуртии
Несколько улиц перекроют в Ижевске
Систему оповещения проверят в Ижевске
Жители Удмуртии могут поздравить с 8 Марта своих любимых с большого экрана
Команда «Молодежки ОНФ» помогла жительнице Удмуртии заготовить дрова
За февраль 2020 года в Удмуртии зафиксировали сразу два температурных рекорда
Иностранца, который дал взятку сотруднику ФСБ в Удмуртии, осудили