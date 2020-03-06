2020-03-06T14:05:36+03:00
Общество

Пять дней и более 200 артистов: в государственном цирке Удмуртии состоялось открытие Международного фестиваля циркового искусства

В этом году фестиваль посвящен 100-летию государственности Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Раиса ИбрагимоваФото: Раиса Ибрагимова
Изменить размер текста:

5 марта, в четверг, в государственном цирке Удмуртии состоялось открытие 13-го Международного фестиваля циркового искусства. Собрали небольшой фоторепортаж.

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фестиваль продлится 5 дней – с 5 по 9 марта 2020 года. В 2020 году фестиваль посвящен 100-летию государственности Удмуртии. Всего за пять дней на арене цирка выступит более 200 артистов со всего мира.

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

В состав жюри тоже войдут знаменитости циркового искусства: Дмитрий Иванов, бессменный председатель жюри (Россия); БрюноЛалой, Президент циркового фестиваля в г. Сен-Поль-ле-Дакс (Франция); Марко Биасини- директор компании Грандезза Интертэйнмент (Германия); ЖенисМатабош, Президент Международного циркового фестиваля «Золотой Слон» в г.Жирона

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Ижевске в выходные: тепло и пасмурно
Как будут ходить автобусы в Ижевске в праздничные дни
В 2020 году судебные приставы-исполнители Удмуртии помогли вернуть 800 млн рублей задолженностей
Эксперты-флористы рассказали, в какую сумму обойдется ижевчанам букет на 8 Марта
Линейка косметики SHISEIDO, выпущенная совместно с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, появилась в России
На установку светофоров, фонарей и комплексов фото- и видеофиксации нарушений в Удмуртии будет направлено 250 млн рублей
Ижевск может стать «Городом трудовой доблести»
Полицейские Удмуртии изъяли у местного жителя почти два килограмма наркотиков
Ижевчанка Татьяна Гудзева утверждает, что ее избил бывший возлюбленный Прохор Шаляпин
Сотрудники Госавтоинспекции Ижевска поздравили девушек-водителей с 8 Марта
Неустановленный водитель в Удмуртии сбил 8-летнего мальчика
Двое работников ижевского завода задержаны по подозрению в незаконном сбыте наркотиков
Лыжник из Удмуртии завоевал серебро в рамках чемпионата мира среди молодежи
20-летний житель Удмуртии обвиняется в грабеже
Жители более 930 домов в Ижевске в марте получат квитанции с перерасчетом по отоплению
Трижды судимого за управление машиной в состоянии опьянения жителя Удмуртии отправили в колонию
Временные ограничения по автодорогам Удмуртии введут для машин
30 млн рублей в 2020 году заложили в бюджете Ижевска на ремонт «ливневок»
«Пять человек пострадали, один скончался»: на трассе Удмуртии столкнулись легковушка и автобус
На 8 тротуарах в Ижевске организуют велосипедные дорожки
На придомовой территории улицы Пушкинской в Ижевске запретят стоянку