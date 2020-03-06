Пять дней и более 200 артистов: в государственном цирке Удмуртии состоялось открытие Международного фестиваля циркового искусства

5 марта, в четверг, в государственном цирке Удмуртии состоялось открытие 13-го Международного фестиваля циркового искусства. Собрали небольшой фоторепортаж.

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фестиваль продлится 5 дней – с 5 по 9 марта 2020 года. В 2020 году фестиваль посвящен 100-летию государственности Удмуртии. Всего за пять дней на арене цирка выступит более 200 артистов со всего мира.

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: Раиса Ибрагимова

В состав жюри тоже войдут знаменитости циркового искусства: Дмитрий Иванов, бессменный председатель жюри (Россия); БрюноЛалой, Президент циркового фестиваля в г. Сен-Поль-ле-Дакс (Франция); Марко Биасини- директор компании Грандезза Интертэйнмент (Германия); ЖенисМатабош, Президент Международного циркового фестиваля «Золотой Слон» в г.Жирона

Фото: Раиса Ибрагимова