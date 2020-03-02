Утро в Ижевске: гибель велосипедиста, погода на неделю и расширение программы маткапитала

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, второе марта. Будьте осторожны: на дорогах гололедица. Днем пройдет небольшой снег, температура воздуха составит +1…+3 градуса. Тем временем расскажем коротко о главном:

-Умерла сказочница из Удмуртии Вера Сибирева

-Пострадавший после обрушения лестницы в Ижевске строитель находится в тяжелом состоянии

-Тротуары Ижевска снова начнут посыпать песчано-соляной смесью

-В середине марта начнется установка насосных станций на реке Иж

-Светлану Сурганову необычно встретили поклонники из Ижевска

Перейдем к подробным новостям:

«Проводил сына и поехал на лесоповал»: что известно о гибели чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова

Фото: Владимир Максимов

29 февраля во время уборки аварийных деревьев трагически погиб первый советский чемпион мира по велоспорту в групповой гонке, ижевчанин Андрей Ведерников. Мужчину придавило упавшее дерево. Мы пообщались с другом Ведерникова, он рассказал, каким помнит спортсмена и что произошло в этот день.

Ни тепла, ни солнца: какая погода ожидает ижевчан на следующей неделе?

Фото: Владимир Максимов

Календарная весна уже пришла, а вот погода пока радовать весенним солнцем и теплом не хочет. Рассказываем, какая погода ждет ижевчан в ближайшую неделю.

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Путин подписал закон о расширении программы маткапиталаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программу маткапитала продлят до конца 2026 года, а выплачивать его будут за первого ребенка. Какие еще новшества появились в программе маткапитала - читайте здесь.