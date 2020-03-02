Более 250 участников и «Золотая четверка» российского биатлона: в Ижевске прошел Калашников Биатлон Фест

29 февраля в Ижевске прошла гонка для спортсменов-любителей Калашников Биатлон фест. «Комсомолка» собрала небольшой фоторепортаж с места проведения гонки.

Фото: Дмитрий Селезнев

Спортсменам предлагалось преодолеть спринтерскую дистанцию с раздельным стартом, три круга по 1,5 км и два огневых рубежа со стрельбой из пневматических винтовок.

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

- У нас был запрос от тех людей, которые перестали выступать или у них не получилось в своей жизни войти в сборные команды России, войти в топ мирового спорта, но при этом они хотят так же выступать, так же быть увиденными и услышанными, завоевывать медали. Именно для этого 2 года назад мы организовали Всероссийские игры среди любителей, - отметил министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Фото: Дмитрий Селезнев

Также в этом году Калашников биатлон фест стал финалом Первых Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей по биатлону. Его перенесли в Ижевск из Москвы из-за погодных условий.

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Всего в гонке приняли участие более 350 спортсменов из разных регионов (Казань, Тюмень, Пермь, Тверь, Самара, Екатеринбург, Башкортостан, Ярославская область и целая команда из Нижегородской области).

Приятным бонусом стало прибытие на гонку «Золотой четверки» российского биатлона - Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов и Дмитрий Ярошенко. Они пробежали гонку вне общего зачета, раздали автографы и сделали фотографии со всеми желающими.

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев