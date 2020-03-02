2020-03-02T15:27:36+03:00
Общество

«Ледовое шоу» на улицах Ижевска: куда пожаловаться на скользкие тротуары и сколько жителей пострадали из-за наледи?

«Комсомолка» собрала истории горожан
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В последние несколько дней в городе немного подморозило, и Ижевск в одночасье превратился в один большой каток. Сколько человек уже пострадали, и на какие места жалуются горожане – в материале «Комсомолки».

ГДЕ СКОЛЬЗКО?

– Все дороги, по которым ездят машины чистые, почищены, прямо любо-дорого посмотреть. Но есть одно но! Вы просто выйдите из ваших машин и пройдитесь по ижевским тротуарам! Я вышла из дома (район «21 гастронома») гололед такой, что я шла просто, как бабуля (хотя еще совсем не старая), – рассказывает ижевчанка Ксения Аксенова. – Около дома подходы, например, к мусорным мульдам, просто блестят. Вот там сегодня я и упала. Теперь на боку растет синяк. Остановки тоже то еще минное поле. Когда в нашем городе будут думать сначала о пешеходах, а потом уже об автомобилистах?

– Ходил в больницу ГКБ-8 на Софье Ковалевской. Гололед на пешеходной дорожке, идти не возможно и не посыпано ничем, – рассказывает горожанин Юрий.

Улица Сакко и Ванцетти Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

Улица Сакко и Ванцетти Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

– Планируется ли очистка или посыпка тротуара 10 лет Октября, от Пушкинской до Удмуртской? А то сегодня такое ледовое шоу наблюдала и даже сама приняла участие, на этом участке! Загитова отдыхает, – отмечает ижевчанка Ирина.

Улица Пушкинская Фото: Людмила Поздеева

Улица Пушкинская Фото: Людмила Поздеева

Поступают жалобы и на гололед на улице Сакко и Ванцетти (напротив школы 86), ул. 30 лет победы, ул. Камбарской (от светофора до ост. 5 лет УАССР) и другие участки.

Несмотря на сложную обстановку, пока горожане умудряются оставаться на ногах.

Опрос проводился в группе «ВКонтакте». Проголосовал 401 человек. Фото: архив редакции

Опрос проводился в группе «ВКонтакте». Проголосовал 401 человек. Фото: архив редакции

СЛОВО ВРАЧАМ

По данным пресс-службы регионального Минздрава, в травматологию на ул. Краева только за эти выходные с жалобами на ушибы и переломы рук и ног обратились более 400 человек.

Есть среди пострадавших и дети. Так, по словам заведующего детской травмполиклиникой Ижевска Алексея Ислентьева, 29 февраля за помощью обратились 43 человека (25 из них оставлены на долечивание с переломами), а 1 марта – 64 (31 человек оставлен на долечивание с переломами).

– По нашим данным, никакого критического всплеска нет, это обычные цифры для данного периода, – заверил Ислентьев.

БОРЬБА С ГОЛОЛЕДОМ

По словам главы города Олега Бекмеметьева, все силы дорожных служб сейчас брошены на борьбу с проблемой.

– В связи с перепадом температуры от плюсовых к минусовым значениям на городских магистралях и, особенно, на пешеходных дорожках образовалась наледь. С утра дал поручение дорожникам перебросить всю технику и ручные бригады на тротуары. Вопреки заявленному отказу от песчано-соляной смеси сегодня мы вынуждены вернуться к песку. Это вынужденная мера при таких погодных условиях, – отметил глава города.

Обработка тротуаров в Октябрьском районе Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

Обработка тротуаров в Октябрьском районе Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

Также власти просят мобилизоваться управляющие компании и не допускать скользкости во дворах.

Обработка тротуаров от наледи в Ленинском районе Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

Обработка тротуаров от наледи в Ленинском районе Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

– Приношу всем извинения за неудобства! Прошу горожан при передвижении по городу пешком или на автомобилях быть осторожными, – подытожил Бекмеметьев.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Отметим, что ситуация с гололедом вряд ли изменится к лучшему. На этой неделе дневные температуры достигнут 0, а вот ночью будет холодать до -12 градусов. Всю неделю, по данным Гидрометцентра России, ожидаются осадки.

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ?

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

– Служба 072 города Ижевска, с городского телефона – 072, с мобильного – 998-072 (круглосуточно).

– МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

КСТАТИ

Днем 2 марта, на улицы города вышли 86 машин и тракторов на борьбу со снегом.

Подрядными организациями запланированы:

- расчистка тротуаров, зон пешеходных переходов на ул. Дзержинского;

- подсыпка и подметание проезжей части, тротуаров на улицах центрального квадрата, улицах Ворошилова, Салютовская, Цветочная, В. Сивкова, Красная, в пер. Интернациональный, районе Татарбазара;

- расчистка зон пешеходных переходов, отведение застоя воды на улицах Петрова, Молодежная, Сабурова, Союзная;

- расчистка и расширение проезжей части на улицах Автономная, Технологическая, Старосмирновская, Гагарина, Степная, Парашютная, Планерная, на Сарапульском тракте, дороге к п/л «Волна», на улицах Восточного поселка, в частном секторе Первомайского района, мкрн Костина Мельница, Медведево, Орловское, Горка, Воложка, Трудовая Пчела;

- вывоз снега на улицах Пушкинская, Шевченко, в пер. Северный;

- устранение дефектов дорожного полотна на ул. Кирпичная, Голублева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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