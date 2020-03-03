«Мы заново влюбляем учителей в профессию»: уроженка Удмуртии помогает педагогам стать гиками

Уроженка Удмуртии Арина Нуриахметова - человек в образовательных кругах известный. Вместе с партнерами она организовала сообщество Geek teachers*, где рассказывает педагогам о новейших технологиях. А ведь еще каких-то 10 лет назад девушка думала, что никогда не станет работать в школе! «Комсомолка» выяснила, как череда случайностей привела уроженку Удмуртии в систему образования, и почему Арина помогает учителям заново влюбиться в профессию.

Не знала, куда поступила

Еще в школе Арина решила - никогда не будет учителем. Видела, сколько сил и времени уходит у мамы - преподавателя русского языка и литературы - на проверки тетрадей и подготовку к урокам. Поэтому по окончании 11 классов девушка поступила на программиста. Только вот ошибочка вышла: оказывается, учиться Арина пошла на учителя информатики! Об этом сказали только на 1 встрече! Однако 5 лет пролетели незаметно. На последнем курсе девушка и вовсе пошла работать в ижевскую гимназию No83. И оказалось, быть педагогом - очень интересно!

- У меня не было тетрадок и листочков, - вспоминает девушка. - Я придумывала задания, и мы с детьми играли, делали проекты, пытались программировать. Мне так зашло, что я поняла: хочу делиться своими знаниями.

Арина Нуриахметова родилась в Дебесах, а сейчас ее знают тысячи учителей со всей страны Фото: Предоставлено героем публикации

Пропал интерес к работе

После университета Арина переехала в Санкт-Петербург и начала искать работу.

- Решила тогда, что в школе я себя уже попробовала, надо что-то другое, - рассказывает она. - Мне предлагали вакансии курьера, офис-менеджера, официанта... Но эти профессии никак не были связаны с моим педагогическим образованием. И тогда я все-таки поняла, что мне нужно идти в школу. Нашла в интернете вакансию учителя информатики, позвонила и прошла собеседование.

Работала Арина увлеченно, старательно готовилась к каждому уроку. Пока однажды ее коллега не уволился, и количество учеников возросло вдвое!

- Тогда у меня хватало сил лишь на то, чтобы их успокоить, - делилась девушка. - Когда дети сидят по двое-трое за компьютером, единственное их развлечение - менять картинку на рабочем столе. И я выгорела, интерес к работе полностью пропал. Приходила на уроки неподготовленная. Говорила: «Открывайте учебники и переписывайте». В какой-то момент собралась увольняться. Уговорила себя доработать хотя бы до отпуска.

В Ижевске на фестиваль Geek teachers пришли 900 человек, а зал вмещал лишь 450. Пришлось сидеть на ступеньках Фото: Предоставлено героем публикации

Geek teachers

Арина вышла из отпуска с желанием уволиться. Но обнаружила, что в школу пришла на подмогу Мария Плоткина - новый учитель информатики. Она рассказала, что постоянно участвует в конкурсах и проектах. И пригласила Арину присоединиться. Так девушки выиграли для своей школы 800 000 рублей в конкурсе «ТОПШкола» от «Рыбаков фонда». Победа вдохновила Марию и Арину. Они начали организовывать конференции и бесплатные вебинары: помогали учителям использовать новейшие технологии на практике - и в жизни, и в работе.

В это же время подруги стали участницами нового конкурса «iУчитель». Они прошли в финал и создали командный проект - сообщество Geek teachers, где педагоги смогли бы узнавать о новинках отрасли в режиме он-лайн.

- Гиками называют тех, кто увлечен технологиями. А мы гики-учителя, - смеется Арина. - Учитель, используя наши технологии, даже без сложной техники, с одним телефоном, внесет новые технологии в образовании. Мы по себе знали, что когда молодые учителя приходят в школу, они часто не находят единомышленников. Или они начинают так же зависать в учительской и ничего нового не узнавать, или просто уходят из школы. Мы хотели помочь им найти место, где молодые учителя могли бы весело проводить время. Для начала это было в наших соцсетях. В какой-то момент поняли, что этого мало.

Только вот жюри их идею не оценило. А зря!

К каждому фестивалю готовится уникальное оформление из подручных средств. Как, например, этот робот в Ижевске Фото: Предоставлено героем публикации

Потратили все свои отпускные

Ребята не опустили руки: заявились с идеей проекта в другой конкурс - КИвО - инноваций в образовании. А на финале заявили, что проведут фестиваль для учителей!

Только вот средств на эти цели не было. Тогда они и пошли ва-банк: потратили на организацию первой встречи все свои отпускные!

- Мы хотели сделать своеобразную тусовку, - объясняет Арина. - Чтобы учителя приходили не только учиться, но еще и отдохнуть. И на первый фестиваль в Санкт- Петербурге пришли 450 учителей. У нас работало несколько зон: танцев, видеомонтажа. Самая длинная очередь стояла в зоне макияжа, где их красили блестками. А потом в банданах и с блестками они разошлись по мастер-классам. Таким образом мы решили совмещать приятное с полезным. На наших фестивалях практические мастер-классы. Учителю объясняют: вот сервис, который можно использовать на уроке, пять практик его использования, пять кейсов. После этого учитель знает, как проведет урок, когда придет на следующей неделе в школу.

Преобразиться, переодеться, накраситься - все это учителя делают с большой охотой Фото: Предоставлено героем публикации

После Питера гики расширили географию фестиваля: провели его во Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске... За все время на встрече побывали более 4000 педагогов со всей страны!

- Нас часто спрашивают: «Почему вы это делаете?». А ответ один: «Да потому, что это прикольно», - делится Арина. - Мы не толкаем важных речей. Но всегда говорим, что быть учителем - это здорово. И мы хотим сделать так, чтобы вы не уходили из профессии.

Мы заново влюбляем вас в профессию. Участие в наших фестивалях, в группах - абсолютно бесплатное. У нас нет возрастных ограничений. В наши группы в соцсетях вступают учителя с различным стажем. У них после этого открывается второе дыхание.

Мастер-классы на фестивалях проходят в нестандартной обстановке Фото: Предоставлено героем публикации

Уволилась из школы и прокачивает кабинеты

Организаторам фестиваля в какой-то момент стало сложно совмещать работу и проектную деятельность. Тем более что к Geek teachers добавился «Кабинет на прокачку».

- Учителя обучаются, проводят уроки по-новому. Но в каких кабинетах это происходит! - возмущается Арина Нуриахметова. - Образование меняется. А помещения с ужасным ремонтом так и остаются. И мы решили делать онлайн-шоу «Кабинет на прокачку». То есть вы можете сделать ремонт кабинета вместе с нами и даете свое полное согласие, что мы полностью поменяем ваше пространство. И ваш директор не будет против того, что мы делаем. Кроме того, у вас есть помощники, которые будут помогать делать ремонт: стелить полы, красить стены. Это хорошо описывает концепцию «школа-центр социума», которая основана «Рыбаков фондом», когда в школу привлекаются выпускники, родители, местные жители.

И этот проект оказался успешным: за 3 недели приема заявок пришло 95 писем. Для начала решили прокачать кабинеты в школе поселка Рассвет, что под Ростовом-на Дону, в г. Иваново и в г. Кировск.

- Мы все транслировали он-лайн, чтобы каждый учитель в каждой школе понял, что суперремонт - это смена пространства простыми материалами при небольшом бюджете. Максимум 200 тысяч рублей. У нас был дизайн-проект. За 5 дней поменяли пол, перекрасили стены, закупили мебель. Сделали кабинет с пространством из нескольких зон.

Вскоре девушки планируют запустить второй сезон проекта. Подать заявку на прокачку кабинета и стать гик-учителем можно по следующим ссылкам:

https://geekteachers.ru/

https://vk.com/geekteachers

https://www.instagram.com/geek_teachers/

Генеральный партнер проекта - Рыбаков фонд

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