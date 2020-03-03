2020-03-03T13:58:53+03:00
Общество

«Тарифный» скачок: почему ижевчане стали больше платить за капремонт?

А также - возможно ли изменить тариф в своем доме
Анастасия Захарова
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Тариф не повышался с 2015 года.Тариф не повышался с 2015 года.Фото: Эдуард КАРИПОВ
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В Удмуртии выросли тарифы на капремонт. Платить больше пришлось уже с 1 января 2020 года - разница составляет порядка 19%.

- Я раньше платила 500 рублей за капремонт, а теперь - 592! Плата увеличилась почти на сто рублей. Почему так резко изменился тариф? - спрашивает наша читательница Елена.

С чем связан рост?

Представители Фонда капремонта поясняют - размер взносов в Удмуртии не только не менялся с 2015 года, но и является одним из самых невысоких в стране. Однако сдерживать рост тарифов больше нельзя.

- Нам пришлось повысить плату хотя бы на величину инфляции, - прокомментировала директор Фонда Диана Новомейская. - Эти деньги не пропадут. На сумму, которая из-за роста тарифа поступит в фонд за год, можно отремонтировать 30 крыш или 40 дополнительных лифтов.

Как изменилась стоимость?

В среднем, разница составит до 100 рублей. Собранные с жителей деньги будут направляться либо на спецсчет дома, либо в «общий котел» - в Фонд капремонта, который собирает средства и на них по очереди ремонтирует все дома.

Так изменились тарифы Фото: Анастасия Захарова

Так изменились тарифыФото: Анастасия Захарова

Можно ли изменить размер взноса на капремонт?

Если дом на спецсчете, можно увеличить взнос на капремонт. Но сделать размер платы меньше, чем установил регион, нельзя. Взнос увеличивают, когда дом планирует крупные работы.

- Можно приостанавливать начисление взноса для домов, которые накопили достаточно средств, - пояснила Диана Новомейская.

Останутся ли льготы?

Да. Получить их смогут ветераны и жители старше 70 лет. В Удмуртии установлен компенсационный принцип: вы полностью оплачиваете взносы, а потом получаете возврат через соцзащиту.

- За перерасчетом никуда обращаться не надо, все должно производиться в автоматической форме, - заявила Диана Новомейская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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