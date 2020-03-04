2020-03-04T06:57:59+03:00
Общество

Утро в Ижевске: тарифный скачок, спасение пропавшей женщины и выступление Егора Крида на День города

«Комсомолка» подготовила традиционный обзор
Анастасия Волкова
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Доброе утро, Ижевск! ФОТО: Амир ЗАКИРОВДоброе утро, Ижевск! ФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 4 марта. Сегодня в городе будет пасмурно, столбик термометра поднимется до +1 °. Желаем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

«Выбор сделан»: ижевчане определили, кого хотят видеть в качестве звезды на Дне города

51-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве сына

Поисковики в ночи отыскали пропавшую жительницу Удмуртии

В ТРЦ «Талисман» в Ижевске закроют гипермаркет «Карусель»

200 малышей поучаствуют в ижевском забеге «Карапузы, на старт!»

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Тарифный скачок

Тариф не повышался с 2015 года. ФОТО: Эдуард КАРИПОВ

Тариф не повышался с 2015 года. ФОТО: Эдуард КАРИПОВ

В Удмуртии выросли тарифы на капремонт. Платить больше пришлось уже с 1 января 2020 года - разница составляет порядка 19%.

- Я раньше платила 500 рублей за капремонт, а теперь - 592! Плата увеличилась почти на сто рублей. Почему так резко изменился тариф? - спрашивает наша читательница Елена.

Отвечаем на вопрос.

«Мы заново влюбляем педагогов в профессию»

Уроженка Удмуртии помогает педагогам стать гиками. ФОТО: Личный архив героя

Уроженка Удмуртии помогает педагогам стать гиками. ФОТО: Личный архив героя

Уроженка Удмуртии Арина Нуриахметова - человек в образовательных кругах известный. Вместе с партнерами она организовала сообщество Geek teachers*, где рассказывает педагогам о новейших технологиях. А ведь еще каких-то 10 лет назад девушка думала, что никогда не станет работать в школе! «Комсомолка» выяснила, как череда случайностей привела уроженку Удмуртии в систему образования, и почему Арина помогает учителям заново влюбиться в профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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