Лето не за горами: 13 фестивалей, к которым ижевчанам нужно готовиться уже сейчас

Этим летом в Удмуртии и за ее пределами пройдет множество фестивалей - музыкальных, исторических и даже гастрономических. Готовиться к ним нужно уже сейчас - чем ближе нужная дата, тем дороже будут билеты. Мы собрали несколько мероприятий, которые точно нельзя пропустить.

«Бабушкина ДАча»и «Эктоника»

Объединенный межрегиональный фестиваль «Бабушкина Дача» и «Эктоника» - это танцевально-ярмарочный праздник с палатками для различной аудитории. Гостей фестиваля ждут конкурсы, выступления артистов, а также спортивные и кулинарные состязания.

Площадка проведения: усадьба Тол Бабая (с. Шаркан, ул. Свободы, 9)

Когда: с 19 по 21 июня.

Стоимость: от 500 рублей. В дни фестиваля цены на билет повысятся!

Телефон: +7 (3412) 55-01-11.

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https://vk.com/ektonika_open_air

«Камский воздух»

Фестиваль на открытом воздухе, который собирает молодых исполнителей современной музыки и дает каждому возможность заявить о своем творчестве. Также для гостей мероприятия пройдут спортивные состязания и активные развлечения для любого возраста: развлекательные программы, аттракционы, семейные эстафеты, мастер-классы. Будет работать лодочная станция и бассейн.

Когда: 27 июня.

Где: база отдыха «Камские дали» (Воткинский район, село Галево).

Стоимость: от 400 рублей.

Телефон: +7(982) 790-02-10.

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Фестиваль «Улетай!»

Гостей фестиваля ждет по-настоящему мощная программа. На «Улетай!» выступят группы Brainstorm, Noize MC, Пилот, Мельница, Калинов Мост, Мураками и другие. Будут работать три сцены, на одной из которых можно будет услышать акустическую программу.

Площадка проведения: Улетай поле (Сарапульский район, село Лагуново)

Когда: с 17 по 19 июля.

Стоимость: Цена абонемента на 3 дня - 3000 р. С 20 марта стоимость входного билета увеличится!

Телефоны: +7 (3412) 24-77-80; +7 (3412) 900-920.

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http://uletayfest.ru/

«Русь дружинная»

Двухдневный фестиваль, во время которого гости смогут понаблюдать или даже принять участие в рыцарских боях, лучных турнирах и массовых боях. Одно из центральных мест в программе занимает реконструкция осады средневековой крепости: имитация обстрела крепостной стены из средневекового осадного орудия - требюшета, штурм стены с тараном и осадными лестницами, массовые бои в воротах крепости. Ждет гостей фестиваля и музыкальная программа - скучать точно будет некогда.

Когда: с 1 по 2 августа.

Где: База отдыха «Варяжская дружина» (Воткинский район, деревня Кудрино)

Стоимость: от 300 рублей.

Телефон: +7(3412)43-24-65.

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https://vk.com/rus_druzhinnaya

«Высокий берег»

Съезжий праздник «Высокий берег» - это уникальная возможность побывать в экологически чистом и красивом природном месте, прочувствовать на себе деревенский быт, познакомиться с русскими народными традициями, а также провести этнотур по реке Кама и увидеть памятники архитектуры 18-19 вв.

Когда: 8 августа.

Где: Курорт Активного отдыха «Нечкино».

Телефон: +7 (34147) 27262.

https://vk.com/visokiiberegtraditionfolk

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Фестивали за пределами Удмуртии:

«Дикая мята»

Трехдневный фестиваль под открытым небом. В этом году для гостей выступят Гарик Сукачев, Билли Новик, Tequilajazzz, «Хадндадн», The Hatters, «Аффинаж», Green Day, Mgzavrebi и другие. Помимо музыкальной программы гостей будут ждать ярмарки и базары, кинолекторий и спортивные соревнования. Для самых маленьких гостей будет работать детский сад с мастер-классами.

Где: деревня Бунырево, Алексинский р-н, Тульская область.

Когда: с 19 по 21 июня.

Стоимость: детский абонемент на 3 дня - 2000 руб., для лиц старше 12 лет - 4000 руб.

Возрастное ограничение: на территорию фестиваля не допускаются лица, не достигшие возраста 18 лет без сопровождения родителей или ответственных за них лиц.

https://mintmusic.ru/

«Рок над Волгой»

Легендарный фестиваль «Рок над Волгой» возвращается! Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили отечественные хитмейкеры - группы «Би-2», «Мумий Тролль», американская рок-группа Papa Roach и другие.

Где: Стадион «Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57).

Когда: 27 июня.

Стоимость: от 1400 рублей. Для удобства зрителей продажа билетов будет осуществляться в следующих городах на сайтах и в кассах Kassir.ru: Самара, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Ярославль, Уфа.

Ссылка на сайт мероприятия: http://rocknadvolgoi.ru/

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Грушинский фестиваль

Самый крупный фестиваль авторской песни в России. Он существует с 1968 года и давно стал традиционным и любимым. Проводится в весьма живописном месте - на Мастрюковских озерах в Самарской области.

Когда: со 2 по 5 июля.

Где: Самарская область, Мастрюковские озёра.

Стоимость: Вход свободный. Стоянка личного транспорта - 1000 рублей за весь период.

https://grushinka.ru/

Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России»

Вот уже 19-й год подряд десятки разноцветных воздушных шаров поднимаются в небо над красивейшими городами Золотого кольца. Это лето не станет исключением. Участники смогут посмотреть на Суздаль и Переславль-Залесский с воздуха и почувствовать себя настоящим воздухоплавателем.

Где: Переславль-Залесский (Ярославская область), Суздаль (Владимирская область).

Когда: полеты будут проводиться с 15 по 19 июля 2020 года.

Стоимость: от 4000 рублей.

https://fly-pz.ru/

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Фестиваль авторской анимации «Бессонница»

Организаторы мероприятия называют его самым уютным фестивалем. «Бессонница» - это большие экраны посреди леса, на которых в течение четырех ночей показывают работы лучших мультипликаторов планеты. Мультфильмы здесь не только для детей, большинство из них рассчитаны именно на взрослых зрителей.

Когда: с 16 по 20 июля.

Где: Калужская область, точное место определяется ближе к началу.

Стоимость: 1500 рублей.

https://www.insomniafest.ru/

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«Нашествие»

Его называют Главным приключением лета, и не зря - ежегодно этот опен-эйр собирает тысячи поклонников со всей страны. В этом году для гостей фестиваля выступят «Машина времени», «Эпидемия», Нейромонах Феофан, ЛИNDА, Бутусов и многие другие.

Когда: с 24 по 26 июля.

Где: Тверская область, Большое Завидово.

Стоимость: от 1900 рублей (в зависимости от типа билета). Парковка и проживание в палаточном городке оплачиваются отдельно.

https://nashestvie.ru/

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Alfa Future People

Alfa Future People - фестиваль электронной музыки мирового уровня, стоящий в одном ряду с калифорнийским Coachella и британским Glastonbury. AFP - это полтысячи диджеев со всей планеты, более 200 тысяч гостей, 62 квадратных километра танцпола, красочные масштабные инсталляции и зрелищная иллюминация.

Когда: с 7 по 9 августа.

Где: пос. Ильиногорск, Володарский район, Нижегородская область.

Стоимость: от 4000 рублей.

https://afp.ru

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Signal

Еще один рейв на открытом воздухе, но с иной, более камерной атмосферой. Фестиваль проходит в арт-парке «Никола-Ленивец», где на фоне душевных среднерусских пейзажей представлены произведения современного искусства и архитектуры, гармонично вписанные в природный ландшафт.

Где: арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область.

Когда: с 20 по 23 августа.

Стоимость: 3900 рублей. Скоро повышение цены.

https://signal.live/#festival-2020

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