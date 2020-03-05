Утро в Ижевске: прощание с Андреем Ведерниковым, демонтаж фонтана и подборка летних фестивалей
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 5 марта, четверг. В городе сегодня облачно, без осадков. Днем до -4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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Далее с подробностями.
ПРОСТИЛИСЬ
3 марта в ижевском храме Иверской иконы Божьей Матери простились с первым советским чемпионом по велоспорту на шоссе в групповой гонке, заслуженным мастером спорта Андреем Ведерниковым. 29 февраля Андрей Георгиевич трагически погиб: его придавило деревом на территории одного из санаториев города.
ФОТО: Владимир Максимов
ДЕМОНТИРУЮТ
В Летнем саду Ижевска уберут фонтан, чаша которого насмерть придавила подростка. Об этом рассказал гендиректор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин. Работы будут завершены к середине апреля.
Фото: Архив
ЛЕТО РЯДОМ
Этим летом в Удмуртии и за ее пределами пройдет множество фестивалей - музыкальных, исторических и даже гастрономических. Готовиться к ним нужно уже сейчас - чем ближе нужная дата, тем дороже будут билеты. Мы собрали несколько мероприятий, которые точно нельзя пропустить.
Фото: Елизавета БОБЫЛЕВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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