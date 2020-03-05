Утро в Ижевске: прощание с Андреем Ведерниковым, демонтаж фонтана и подборка летних фестивалей

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 5 марта, четверг. В городе сегодня облачно, без осадков. Днем до -4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

За февраль 2020 года в Удмуртии зафиксировали сразу два температурных рекорда

Первые клещи проснулись в Удмуртии

В ДТП в Ижевске получили травмы двое детей и женщина

Лыжник из Удмуртии одержал победу на чемпионате мира среди молодежи в Германии

На улицах Ижевска с начала года устранены ямы на площади 2,5 тысячи квадратных метров

За неделю число заболевших гриппом в Удмуртии выросло на 68%

Далее с подробностями.

ПРОСТИЛИСЬ

3 марта в ижевском храме Иверской иконы Божьей Матери простились с первым советским чемпионом по велоспорту на шоссе в групповой гонке, заслуженным мастером спорта Андреем Ведерниковым. 29 февраля Андрей Георгиевич трагически погиб: его придавило деревом на территории одного из санаториев города.

ФОТО: Владимир Максимов

ДЕМОНТИРУЮТ

В Летнем саду Ижевска уберут фонтан, чаша которого насмерть придавила подростка. Об этом рассказал гендиректор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин. Работы будут завершены к середине апреля.

Фото: Архив

ЛЕТО РЯДОМ

Этим летом в Удмуртии и за ее пределами пройдет множество фестивалей - музыкальных, исторических и даже гастрономических. Готовиться к ним нужно уже сейчас - чем ближе нужная дата, тем дороже будут билеты. Мы собрали несколько мероприятий, которые точно нельзя пропустить.

Фото: Елизавета БОБЫЛЕВА

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