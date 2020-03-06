Где весело отдохнуть в праздничные выходные в Ижевске?
Праздничные выходные с дополнительным днем – это очень весело и круто. «Комсомолка» собрала интересные мероприятия в городе, которые пройдут с 7 по 9 марта.
7 марта
Подарок для мамы
Кулинарный мастер-класс: сладкая композиция для мамы.
Когда: 7 марта, 14:00
Где: кафе-парк «Теремок»
Запись по тел. 79-45-59
Цена: бесплатно при условии заказа
0+
«Боинг-Боинг» Комедия про молодого архитектора Бернара, у которого есть трое невест. Все они работают стюардессами, поэтому жизнь Бернара подчинена строгому расписанию трех различных авиакомпаний. Но внезапный форс-мажор нарушает все планы архитектора.
Когда: 7 марта, 18:30
Где: Русский драматический театр Удмуртии (ул. М. Горького, 71)
Тел. 609-015
Цена: 350-400 руб.
18+
8 марта
Дискотека для детей
Модная дискотека с куклой Лол, а также кулинарный мастер-класс «Собираем и декорируем торт для мамы».
Когда: 8 марта, 12:00-13:30
Где: Ресторанный комплекс «Династия», ул. Удмуртская, 273
Цена: депозит 150 руб. (на 1 ребенка, сумму потом можно использовать для оплаты обеда).
0+
Мастер-класс
Лекторий на 3 темы: 14:00 – блогер Ульяна Громова поделится с нами секретами обработки фотографий и видео. 15:00 – стилист Ирина Кулишова расскажет, как собрать функциональный и стильный гардероб сезона весна-лето 2020. 16:00 – астролог Татьяна Тронина поможет изучить свои планеты и их влияние на нашу жизнь.
Когда: 8 марта, 14:00, 15:00, 16:00
Где: ТЦ «Талисман», 3 этаж
Цена: бесплатно
12+
Ленточное шоу
Поздравление мам с праздником, а также ленточное шоу с веселыми аниматорами.
Когда: 8 марта, 18:00
Где: кафе-парк «Теремок»
Запись по тел. 79-45-59
Цена: бесплатно при условии заказа
0+
Фестиваль фейерверков «Вальс Цветов»
Красочное видео-музыкальное шоу фейерверков от команд из Пензы, Казани и Ижевска. В программе заявлены и выступления творческих коллективов.
Когда: 8 марта, 19:00
Где: Набережная пруда (у Монумента дружбы народов)
Цена: бесплатно
0+
«Вход только для женщин»
Веселый спектакль, где офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен учатся выступать в элитном мужском стриптиз-шоу.
Когда: 8 марта, 19:00
Где: ДК «Аксион» (ул. М. Горького, 92)
Тел. 560-516
Цена: 550-2050 руб.
16+
Юрий Шатунов
архив редакции
В программе «Не молчи…» прозвучат любимые песни и новые композиции.
Когда: 8 марта, 19:00
Где: ДК «Металлург» (ул. К. Маркса, 246)
Тел: 550-111
Цена: 2500-5000 руб.
12+
«Мелодии любви»
Выступят артисты Государственного театра оперы и балета Ратмир Зиновьев, Юлия Файзулина, Любовь Франкова и Александр Фролов. Они исполнят хиты советской, французской и итальянской эстрады.
Когда: 8 марта, 17:00
Где: ВЦ «Галерея» (ул. К.Маркса, 244а)
Тел: 57-03-47
Цена: 450 руб.
0+
9 марта
Глиняная тарелка
Мастер-класс по лепке из глины: тарелка в образе граната или цветка.
Когда: 9 марта, 11:30
Где: студия керамики «Мугур» (ул. Пушкинская, 229)
Запись по тел. 8-904-319-46-85
Цена: 500 руб., покрытие глазурями – 100-150 руб.
12+
«Звери»
vk.com/zveclub
Двухчасовое шоу, на котором будут хиты всех лет творческой деятельности Ромы Зверя и лучшие композиции из последних релизов.
Когда: 9 марта, 19:00
Где: ДК «Металлург» (ул. К. Маркса, 246)
Тел: 550-111
Цена: 2400-3400 руб.
12+
Александр Иванов
Свето-музыкальное шоу, где Александр Иванов и группа «Рондо» отпразднует 35-летие творческой деятельности.
Когда: 9 марта, 19:00
Где: ДК «Аксион» (ул. М. Горького, 92)
Тел. 560-516
Цена: 1200-3500 руб.
6+
Киноподборка на выходные
«Отель «Белград» (6+)
kinopoisk.ru
Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Однажды совершенно случайно не портит новое многомиллионное приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью...
«Вперед» (6+)
kinopoisk.ru
Двое братьев-эльфов Иэн и Барли Лайтфуты, рано потерявшие отца, узнают, что у них есть возможность провести с ним один прощальный день. Для этого они должны отправиться на поиски утерянного волшебства.
«Лед 2» (6+)
kinopoisk.ru
Заключительные дни проката на широких экранах. Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и теперь мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока.
ИСТОЧНИК KP.RU
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