Где весело отдохнуть в праздничные выходные в Ижевске?

Праздничные выходные с дополнительным днем – это очень весело и круто. «Комсомолка» собрала интересные мероприятия в городе, которые пройдут с 7 по 9 марта.

7 марта

Подарок для мамы

Кулинарный мастер-класс: сладкая композиция для мамы.

Когда: 7 марта, 14:00

Где: кафе-парк «Теремок»

Запись по тел. 79-45-59

Цена: бесплатно при условии заказа

0+

«Боинг-Боинг» Комедия про молодого архитектора Бернара, у которого есть трое невест. Все они работают стюардессами, поэтому жизнь Бернара подчинена строгому расписанию трех различных авиакомпаний. Но внезапный форс-мажор нарушает все планы архитектора.

Когда: 7 марта, 18:30

Где: Русский драматический театр Удмуртии (ул. М. Горького, 71)

Тел. 609-015

Цена: 350-400 руб.

18+

8 марта

Дискотека для детей

Модная дискотека с куклой Лол, а также кулинарный мастер-класс «Собираем и декорируем торт для мамы».

Когда: 8 марта, 12:00-13:30

Где: Ресторанный комплекс «Династия», ул. Удмуртская, 273

Цена: депозит 150 руб. (на 1 ребенка, сумму потом можно использовать для оплаты обеда).

0+

Мастер-класс

Лекторий на 3 темы: 14:00 – блогер Ульяна Громова поделится с нами секретами обработки фотографий и видео. 15:00 – стилист Ирина Кулишова расскажет, как собрать функциональный и стильный гардероб сезона весна-лето 2020. 16:00 – астролог Татьяна Тронина поможет изучить свои планеты и их влияние на нашу жизнь.

Когда: 8 марта, 14:00, 15:00, 16:00

Где: ТЦ «Талисман», 3 этаж

Цена: бесплатно

12+

Ленточное шоу

Поздравление мам с праздником, а также ленточное шоу с веселыми аниматорами.

Когда: 8 марта, 18:00

Где: кафе-парк «Теремок»

Запись по тел. 79-45-59

Цена: бесплатно при условии заказа

0+

Фестиваль фейерверков «Вальс Цветов»

Красочное видео-музыкальное шоу фейерверков от команд из Пензы, Казани и Ижевска. В программе заявлены и выступления творческих коллективов.

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Набережная пруда (у Монумента дружбы народов)

Цена: бесплатно

0+

«Вход только для женщин»

Веселый спектакль, где офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен учатся выступать в элитном мужском стриптиз-шоу.

Когда: 8 марта, 19:00

Где: ДК «Аксион» (ул. М. Горького, 92)

Тел. 560-516

Цена: 550-2050 руб.

16+

Юрий Шатунов

архив редакции

В программе «Не молчи…» прозвучат любимые песни и новые композиции.

Когда: 8 марта, 19:00

Где: ДК «Металлург» (ул. К. Маркса, 246)

Тел: 550-111

Цена: 2500-5000 руб.

12+

«Мелодии любви»

Выступят артисты Государственного театра оперы и балета Ратмир Зиновьев, Юлия Файзулина, Любовь Франкова и Александр Фролов. Они исполнят хиты советской, французской и итальянской эстрады.

Когда: 8 марта, 17:00

Где: ВЦ «Галерея» (ул. К.Маркса, 244а)

Тел: 57-03-47

Цена: 450 руб.

0+

9 марта

Глиняная тарелка

Мастер-класс по лепке из глины: тарелка в образе граната или цветка.

Когда: 9 марта, 11:30

Где: студия керамики «Мугур» (ул. Пушкинская, 229)

Запись по тел. 8-904-319-46-85

Цена: 500 руб., покрытие глазурями – 100-150 руб.

12+

«Звери»

vk.com/zveclub

Двухчасовое шоу, на котором будут хиты всех лет творческой деятельности Ромы Зверя и лучшие композиции из последних релизов.

Когда: 9 марта, 19:00

Где: ДК «Металлург» (ул. К. Маркса, 246)

Тел: 550-111

Цена: 2400-3400 руб.

12+

Александр Иванов

Свето-музыкальное шоу, где Александр Иванов и группа «Рондо» отпразднует 35-летие творческой деятельности.

Когда: 9 марта, 19:00

Где: ДК «Аксион» (ул. М. Горького, 92)

Тел. 560-516

Цена: 1200-3500 руб.

6+

Киноподборка на выходные

«Отель «Белград» (6+)

kinopoisk.ru

Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Однажды совершенно случайно не портит новое многомиллионное приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью...

«Вперед» (6+)

kinopoisk.ru

Двое братьев-эльфов Иэн и Барли Лайтфуты, рано потерявшие отца, узнают, что у них есть возможность провести с ним один прощальный день. Для этого они должны отправиться на поиски утерянного волшебства.

«Лед 2» (6+)

kinopoisk.ru

Заключительные дни проката на широких экранах. Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и теперь мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока.