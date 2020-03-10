2020-03-10T08:50:29+03:00
Общество

Утро в Ижевске: пожар, в котором погибли трое, опрос предпринимателей и новый класс благородных детей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 марта, вторник. В городе сегодня облачно, небольшой дождь и до +3 днем. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Как наказали мужчину, который сообщил о ложном взрывном устройстве?

- Поздравляем! Следж-хоккеисты из Удмуртии заняли третье место по итогам чемпионата страны.

- В ижевской спортшколе сменили директора. Предыдущего уличили в «ошибках».

- Подборка самых громких и запомнившихся событий недели от «Комсомолки» – ремонт 30 км трасс, репетиции парада Победы и проблемы при уборке улиц от снега.

- Группу школьников, которые решили прокатиться на лыжах, искал спасательный отряд из 15 человек.

- 5 марта, в четверг, в государственном цирке Удмуртии состоялось открытие 13-го Международного фестиваля циркового искусства. Собрали небольшой фоторепортаж.

- Долгострой на улице Петрова в Ижевске начали достраивать.

- О закрепленных в Конституции семейных ценностях напомнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОЖАР С ТРЕМЯ ПОГИБШИМИ

Фото: СУ СК России по Удмуртии

Фото: СУ СК России по Удмуртии

Еще один пожар произошел в Удмуртии. На этот раз трагедия случилась в Воткинском районе. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртии (подробнее).

КЛАСС БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

Фото: Архив

Фото: Архив

В школе №80 в Ижевске откроется класс благородных девиц. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев. Запись в класс благородных девиц уже началась в феврале. Программа рассчитана на 5-11 классы (Подробнее).

ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Фото: Архив

Фото: Архив

В Ижевске предпринимателей начали опрашивать о дизайн-коде. Об этом сообщает Центр развития дизайна и городской среды. С помощью опроса хотят определить, с каким трудностями сталкивается бизнес при внедрении дизайн-кода, почему вывески не приводят в соответствие с требованиями оперативно и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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