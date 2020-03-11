Ижевчанка, похудевшая на 34 кило: «Останавливала машину на светофоре и ела котлеты»

Ижевчанка Ксения Лобаева - известный блогер, на нее подписаны 105 тысяч человек. Глядя на стройную девушку, сложно представить, что еще 4 года назад она весила больше 90 кило и любила пиццу и сухарики.

Фото: Архив героя публикации

«Была слишком толстой для фото»

Девушка признается - она никогда не ограничивала себя в еде - могла позволить себе и пиццу, и роллы, и сухарики… Максимального веса - 92 кило - она достигла после рождения ребенка. Ксения буквально не могла смотреть на себя в зеркало.

- Мне хотелось фотографироваться, вести страничку в «Инстаграм», но на всех снимках я была такой большой, просто ужас. Я поняла, что хватит! Надо брать себя в руки, - рассказывает Ксения.

Девушка записалась на групповые занятия в спортзал и купила себе кухонные весы. Рацион, к счастью, менять не пришлось.

- В этот период я кормила сына грудью и многие вредные продукты мне было нельзя, так что я питалась в основном гречкой, салатиками, бульонами, отварной курицей. Сладкое мне было нельзя - у ребенка могла начаться аллергия.

Азы правильного питания Ксюша изучала самостоятельно - смотрел вебинары диетологов, читала истории женщин, придерживающихся правильного питания, изучала рецепты.

Фото: личный архив героя Такой Ксения была после родов, она похудела на 34 кг

- А в январе 2014 года я все-таки завела страницу в «Инстаграме», выкладывала туда свои завтраки, обеды, ужины. Такой своеобразный дневник питания. И так получилось соблюдать рацион - ведь мои подписчики смотрели, что я ем, а мне было бы стыдно сказать, что я сорвалась.

«Занималась сквозь слезы»

Девушка очень стеснялась приходить в спортзал - каждый раз ей приходилось перешагивать через себя.

- Я смотрела на девочек - они все в красивых топиках, лосинах, с подтянутыми попами. А я большая тетенька в какой-то стремной одежде, - смеется девушка. - Я занималась сквозь слезы - стояла в планке и ревела, считала каждую секунду, падала, снова вставала и снова ревела и так по кругу. Порой хотелось все бросить. Были и срывы - ела пиццу и пельмени. А после мучилась дикими болями в животе.

Несмотря ни на что, за 10 месяцев ей удалось похудеть на 24 кило.

«Меня поддерживали абсолютно все»

Ксении повезло - все ее окружение и семья полностью поддерживали выбор девушки. А муж начал правильно питаться вместе с ней.

Фото: Архив героя публикации

- Папа надо мной всегда подшучивал: «Ой, это ваше ПП». Но я привыкла и не обижалась - он же не со зла. Мама же была полностью на моей стороне, - говорит девушка.

А вот с коллегами пришлось немного «побороться». Ксения работала фармацевтом, обедала на работе и приносила с собой много контейнеров.

- Первое время коллеги смеялись. Говорили «Ой, зачем тебе это надо?» и сами ели жареную картошку, а потом удивлялись, откуда у них целлюлит, - говорит девушка. - Я не обращала на них внимания, просто тихонько шла к своей цели - мне же нужна классная фигура и красивые фотки.

Правильное питание - это еще и режим. Неважно, где ты находишься, а прием пищи пропускать нельзя.

- Было такое, что я еду на машине и понимаю - подошло время очередного перекуса. Останавливаюсь на светофоре, достаю контейнер с котлетой и ем. Рядом стоит трамвай, все смотрят, а мне все равно, у меня режим, - вспоминает Ксюша.

Сбросив вес, Ксения расслабилась и начала пропускать тренировки. К счастью, вовремя опомнилась и поняла - нужно искать тренера, который бы ее контролировал. А заодно - зал, в котором было бы комфортно заниматься.

Фото: Архив Когда нет времени на полноценный завтрак - отличным вариантом будет овсяноблин

- На мое счастье прямо возле дома открылся спортзал. Там я и нашла своего тренера, с которым работаю до сих пор. Сейчас цель - скинуть еще 5-6 кг и подкачать попу, - рассказывает девушка.

«Стала заниматься любимым делом»

Когда Ксюша выкладывала свои первые фото на страницу в «Инстаграм», она не могла представить, что это превратится в дело ее жизни.

- Сейчас в моем блоге 4 тысячи публикаций! Не верится даже, - смеется девушка. - В 2015 году я впервые попробовала провести марафон стройности - собрала группу девушек, которым рассказывала об основах ПП, составляла им меню и программу тренировок. Когда я увидела, как похудели подписчицы, то поняла, что нужно продолжать.

Такие марафоны Ксения проводит уже почти пять лет. А в 2018 году наша героиня исполнила свою маленькую мечту - ушла из профессии фармацевта и открыла свою доставку правильной еды. Она составляет меню и расписывает подробно рецепты, а потом уже готовит повар.

- Сейчас очень актуален вопрос похудения и, учитывая ритм, в котором живут горожане, доставка - то, что надо! Люди подсаживаются - это же готовая еда на весь день, да еще и правильная! - делится девушка. - В планах, конечно, расширяться. Хочу до Москвы дойти!

Коротко о главном

На спорт трачу 7300 рублей в месяц: 1300 на абонемент, 6000 - за работу тренера.

На тренировки хожу 3 раза в неделю.

Сменила 54-й размер одежды на 42-й.

Как не сорваться? Главное, понять, что это нужно только вам. А еще устраивать себе читмиллы - изредка есть что-то вредное, чтобы не срываться.

Раньше, когда в гости приходили друзья, я обычно запекала курицу и могла позволить себе бокал красного сухого вина.

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