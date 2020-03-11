Утро в Ижевске: новый директор ХК «Ижсталь», карантин из-за коронавируса и обвал рубля

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 11 марта. Сегодня в город придет настоящая весна: по данным Яндекс.Погода днем столбик термометра поднимется до +6 градусов. Желаем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

Исполнительным директором ХК «Ижсталь» стал Евгений Лойферман

Какая погода ждет ижевчан на неделе?

Житель Удмуртии до смерти избил соседа

2021 год в Удмуртии может стать Годом семьи

33-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии

Есть вопрос: попадут ли жители Ижевска на карантин после зарубежных поездок?

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Жаркое «малиновое» или прохладное и дождливое?

Каким будет лето-2020? ФОТО: Диля Ахмадишина

Зима в этом году выдалась аномально теплой. Синоптики утверждают – хорошей погодой порадует ижевчан и весна. А каким будет лето? Выясняла «Комсомолка».

Бесплатный спортзал

Собрали для вас подборку спортклубов, куда первый раз можно сходить бесплатно. ФОТО: brucemars on Unsplash

Лето не за горами - самое время начать ходить в тренажерный зал. Но прежде чем купить абонемент на месяц, нужно побывать в клубе - оценить расписание тренировок, удаленность от дома и работы, познакомиться с тренером. «Комсомолка» собрала 8 мест, в которых первое занятие можно посетить бесплатно.

По зову сердца

Накануне 8 Марта ГУ МЧС России по Удмуртии запустило флешмоб #ДЕВУШКИнаСЛУЖБЕ. ФОТО: Пресс-служба ведомства

По данным исследований, самые популярные профессии среди женщин - секретарь, кассир и бухгалтер. Немало девушек и среди учителей и врачей. Но порой выбор падает на очень неожиданные специальности. Накануне 8 Марта ГУ МЧС России по Удмуртии запустило флешмоб #ДЕВУШКИнаСЛУЖБЕ, а «Комсомолка» решила собрать истории участниц.

Падение рубля

Стоит ли покупать технику и валюту? ФОТО: Pixabay

Продолжающаяся в мире эпидемия коронавируса и падение цен на нефть привели с серьезному снижению курса рубля по отношению к доллару и евро. Эксперты говорят, что это может привести к росту цен на импортные товары, в первую очередь, технику. В то же время, выльется эта ситуация в полномасштабный кризис или все же выправится, будет ясно в ближайшие дни. Чего ожидать жителям Удмуртии?

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