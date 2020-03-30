ТОП-35 архивных фото из театров Удмуртии

27 марта отмечался Международный день театра. Специально к этому дню «Комсомолка» собрала самые первые фото, которые сохранились в театрах Удмуртии.

Государственный национальный театр Удмуртии

Предшественником театра был Центральный удмуртский клуб «Красный удмурт», возникший в 1923 году. При нем действовал драматический кружок, давший начало самодеятельному театру. На базе этой труппы 7 февраля 1931 года был создан первый профессиональный удмуртский театр. В 1935 году он получил статус государственного.

В репертуар театра входили как произведения молодых удмуртских драматургов, так и постановки по классическим произведениям Н. В. Гоголя, К. Гольдони, Ж.-Б. Мольера и других.

С началом Великой Отечественной войны театр был расформирован, но уже 20 октября 1942 года было решено его восстановить. С 1951 года кадры театра в значительной мере комплектовались выпускниками театральных вузов Ленинграда, Москвы и Уфы. В 1996 году Удмуртский государственный драматический театр получил свое нынешнее название.

Сцена из спектакля «Зӥбет зурка» («Иго содрогается») М. Петрова, 1936 год

Сцена из спектакля «Тыло вӧсь» («Огненное моление») В. Садовникова, 1938 год

Сцена из спектакля «Слуга двух господ» К. Гольдони, 1938 год.

Сцена из спектакля «Камит Усманов» И. Гаврилова в постановке К. Ложкина, 1945 год

Сцена из спектакля «Улэм потэ» («Жить хочется») П. Блинова, 1949 год

Государственный театр кукол Удмуртии

Театру кукол Удмуртии 85 лет! Он появился в Ижевске в 1935 году. В 30-е годы 20 века знаменитый кукольник Сергей Образцов организовал курсы «инструкторов-кукловодов». От Удмуртии на эти курсы отправили воспитательниц детского сада Софью Ломовскую и Марию Стрелкову. После обучения на курсах Софья стала первым директором театра, а Мария – художником-скульптором.

Всего с начала деятельности театра было поставлено более 300 спектаклей и создано более 3 тысяч кукол. Многие постановки показываются несколько десятилетий. Репертуар театра насчитывает несколько десятков спектаклей по пьесам русских и зарубежных авторов как классической, так и современной драматургии. Ставятся также спектакли на удмуртском языке. В репертуар входят в основном постановки для детей, но есть и спектакли для взрослой аудитории.

Первый спектакль, который показали в театре «Вор-нахал человеком стал», по пьесе Е. Сперанского (режиссер – С. Ломовская, художник – И. Ходырев), 24 апреля 1935 года.

Актеры и музыканты у ширмы театра, 1945 год.

Зрители театра кукол, 50 года

Актеры театра, 50 года

Государственный русский драматический театр Удмуртии

Драматический театр Удмуртии открылся в 1935 году. Сейчас театр активно сотрудничает как с местными, так и с приглашенными творческими деятелями. Постановки осуществляют ведущие режиссеры и сценографы, признанные творческие мастера России и зарубежья. Спектакли театра неоднократно становились участниками и лауреатами российских и международных фестивалей. С 2011 года коллектив работает в новом здании.

Актриса Драмтеатра Августа Миклашевская в спектакле «Анна Каренина», 1939 год Фото предоставлено Драмтеатром

Сцена из спектакля «Давным-давно», 1944 год Фото предоставлено Драмтеатром

Афиша спектакля «Красный галстук», 1947 год Фото предоставлено Драмтеатром

Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия», 1950 год Фото предоставлено Драмтеатром

Сцена из спектакля «В лесах», 1959 год Фото предоставлено Драмтеатром

Театр оперы и балета

Театр оперы и балета ведет отсчет сезонов с 1958 года — в УАССР открылся Музыкально-драматический театр. В 1973 году он был преобразован в Музыкальный театр УАССР. А в 1993 театру был присвоен статус Государственного Театра оперы и балета Удмуртской Республики. И, наконец, с 2015 года театр стал носить имя П. И. Чайковского.

«Свадьба в Малиновке», композитор Борис Александров, 1959 год.

«Холопка», композитор Николай Стрельников, 1959 год.

Первая удмуртская опера «Наталь», композитор Герман Корепанов, 1961 год.

Опера-балет «Чипчирган», композитор Геннадий Корепанов-Камский, 1964 год

Балет «Италмас», композитор Геннадий Корепанов-Камский, 1976 год.

На фото – первые сезоны театра. Тогда «в почете» были классические оперетты, советские музыкальные комедии и национальные музыкальные спектаклей. Ни одно из произведений молодых удмуртских композиторов не залеживалось «в столе». Ноты прямо из-под пера ложились на дирижерский пульт.

Театр «Молодой человек»

Театр «Молодой человек» возник в Ижевске. Он прошел все ступени любительского театрального коллектива: получил звание «народного», Премию Комсомола Удмуртии, дважды был победителем Всесоюзного фестиваля студенческих театральных коллективов.

В 1991 году театру был доверен статус профессионального, и он официально стал называться муниципальный молодежный театр «Молодой человек».

Спектакль «Привет, друзья!» на Всесоюзном фестивале театров в Курске в 1991 году занял первое место.

Спектакль «Привет, друзья!» шел в театре 10 лет! Фото 1991 год.

Спектакль «Привет, друзья!», 1991 год

Спектакль «Привет, друзья!», 1991 год

Главный режиссер театра Евгений Столов (с цветами) на 10-летнем юбилее «Молодого человека». Тогда спектакль «Привет, друзья!» сыграли последний раз, 1991 год

Театр «Птица»

Фото предоставлено театром

Фото предоставлено театром

Театр «Птица» — уникальный коллектив, объединяющий любителей и профессионалов, актеров и зрителей, родился 1 марта 1988 года. Сейчас театр существует как автономная некоммерческая организация и является обладателем 20-ти Гран-При и званием Лауреата множества международных и российских фестивалей для любительских и профессиональных театров России, Украины, Чехии, Беларуси, Польши, Эстонии, Литвы. В театре бескорыстно работает команда прекрасных актеров. И уже 8 лет здесь работает инклюзивный театр, в котором играют дети-инвалиды и их родители.

Фото предоставлено театром

Фото предоставлено театром

Фото предоставлено театром

Центр современной драматургии и режиссуры

Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР) – первое независимое театральное сообщество в Ижевске, объединяющие и поддерживающее несколько театральных, образовательных и художественных проектов.

Главные резиденты — театр Les Partisans и Театр-студия ИРЗ, которые показывают спектакли на сцене ЦСДР, а так же проводят читки современной драматургии, концерты, перформансы, лекции, поэтические вечера.

Спектакль «Носороги» по пьесе Эжена Ионеско, театр Les Partisans, 2008 год

Спектакль «Носороги» по пьесе Эжена Ионеско, театр Les Partisans, 2008 год

Спектакль «Носороги» по пьесе Эжена Ионеско, театр Les Partisans, 2008 год

Один из первых спектаклей «Маска врага» по Амели Нотомб, 2006 год