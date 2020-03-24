1000 кв. метров детского раздолья: почему ижевские родители выбирают «Игромир»?

Огромный ассортимент, оптовые цены и самые безопасные игрушки? Не поверим, пока не проверим на себе. Журналист «Комсомолки» отправляется в «Игромир».

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

«Игромир» - это сеть магазинов с товарами для детей, работающая в Ижевске с 2004 года. Самый крупный магазин находится на Маяковского, д.36. Второй отдел находится во Флагмане.

- Мы предоставляем окупателям широкий ассортимент, скрывать не будем – нам есть чем удивить - рассказывает директор по развитию сети магазинов «Игромир» Руслан Басиров.

В магазине можно найти для детей практически все. От спортивного инвентаря до богатого выбора детской литературы. И конечно, огромное количество игрушек. В ассортименте есть игрушки для разных возрастов: Развивающие, познавательные, сюжетно ролевые, творческие наборы.

Подарок здесь можно найти как для новорожденного ребенка, так и для взрослого. В магазине «Игромир» также огромный выбор настольных игр.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

В «Игромире» очень развита оптовая торговля, и оказалось, что большинство клиентов здесь… детские сады!

- Большая часть детских садов Ижевска закупаются игрушками и играми для воспитанников именно у нас. Получается оптимальный вариант по выбору, качеству и цене, - признается директор по развитию сети «Игромир».

По словам Руслана Басирова, детские сады ценят безопасность и качество игрушек. В 70% ассортимента в «Игромире» составляют именно российская продукция.

- Российские игрушки экологически чистые и качественные. Они обладают правильными цветами, не травматичны, не имеют острых углов. У детских садов высокие стандарты, они тщательно следят за тем с чем играют их воспитанники, поэтому выбирают именно нас, - делится представитель сети «Игромир»

Интересный факт: только в «Игромире» в Удмуртии можно найти куклы в национальном костюме.

70% ассортимента в «Игромире» составляют именно российские игрушки. Также среди производителей есть Беларусь, Польша, Германия, Финляндия. Фото с сайта igromir.net

ПРАВИЛЬНЫЙ ЦВЕТ И ТОЛСТЫЙ ПЛАСТИК

К игрушкам предъявляются повышенные стандарты качества. Как приятны глазу правильные цвета, без вызывающе ярких, агрессивных красок. Такие цвета понятны и приятны для восприятия ребенка.

- Нужно точно быть уверенным, что например зеленый, который вы показываете ребенку – это точно зеленый, без полутонов. Цвета должны быть правильные и мягкие, а цветовая гамма продумана и выверена специалистами. Это очень важно. Детские сады обращают внимание даже на толщину пластика в игрушках, - подчеркнул Руслан Басиров.

«Игромир» отдает предпочтение именно российским производителям. При этом есть торговые сети, которые закупаются полностью из Китая, ведь это дешевле и безусловно выгоднее «Игромир» из всего многообразия выбирает только определенные, зарекомендовавшие себя бренды.

Детские сады обращают внимание даже на толщину пластика в игрушках. Фото с сайта igromir.net

Эксклюзивная подборка самых популярных товаров для читателей «Комсомолки», необходимых любой семье дома, на прогулке, даче и отдыхе.

Кстати, оптовые цены в Игромире доступны и розничным покупателям. Когда вы выбираете игрушки на сумму 1200 и больше, цена автоматически пересчитывается на оптовую.

СКЛАДНОЙ ВЕЛОСИПЕД

Ищите ребенку велосипед? Присмотритесь к недорогому, но практичному варианту. Дети быстро растут, и любят кататься в разных местах. В этом случае незаменим складной велосипед. Удачный вариант для неспешных прогулок в парке или за городом.

Складной велосипед

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «Монополия»

Это не игра, это – картонная душа компании. Игра, ставшая классикой. Поможет отлично провести время как в большой и шумной компании, так и в уютном обществе самых близких. Если хотите, чтобы ваша «Монополия» прослужила вам долгие годы и не потеряла внешнего вида, присмотритесь к этой модели.

Настольная игра «Монополия»

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ

Ребенок любит купаться? Едете на море, на речку, в бассейн? Спасательный жилет это не про развлечения, это – про безопасность ваших детей. Скоро лето, перестрахуйтесь, посмотрите на этот вариант.

Спасательный жилет

СВОЙ БАССЕЙН

Удобный, большой, а главное – свой собственный. Быстро и легко собирается, отлично выглядит. Удобно устанавливать на даче или во дворе частного дома. Хотите, чтобы дети резвились в воде и при этом оставались под присмотром – бассейн с металлическим каркасом для вас.

Бассейн

САДОВАЯ ТАЧКА

Игрушечная, конечно, поэтому подойдет для маленьких садоводов. Если вы проводите лето на даче и часто занимаетесь там садовыми работами, наверняка ваш ребенок захочет вам помогать! Для этого в «Игромире» есть специальная тачка для малышей. Тачка выполнена из пластмассы и весит менее 2 кг, поэтому справиться с ней смогут даже двух-трехлетние садоводы.

Садовая тачка

ЗЕЛЕНЫЙ САМОКАТ

Легкий, компактный, быстрый! Это мы про незаменимый для ребенка вид транспорта. И летом, и в межсезонье, вашего ребенка будет не оторвать. Проверим, кстати?

Самокат

МАССАЖНЫЙ КОВРИК

Полезен для всех возрастов. Как интересно ребенку будет наступать на разные модули, исследовать руками рельеф… Можно собирать целые дорожки, ведь коврик состоит из частей – модулей, которые легко соединяются и разъединяются между собой.

Массажный коврик

Адрес магазина в Ижевске:

ул. Маяковского, д.36

Сайт - igromir.net

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