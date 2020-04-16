2020-04-16T09:53:55+03:00
Общество

Утро в Ижевске: еще четыре человека с коронавирусом, падение спроса на продукты и предположение о пике заболеваемости вирусом

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 апреля, четверг. В городе сегодня будет облачно, небольшой дождь. Днем до +9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- «Осталось двое маленьких детей»: житель Удмуртии подозревается в убийстве супруги.

- Настоятель храма в Ижевске Георгий Харин рассказал, как в условиях пандемии коронавируса православным отмечать праздник Светлой Пасхи и как освящать куличи и пасхальные яйца.

- Деятельность наркопритона пресекли полицейские Ижевска. Какое наказание ждет организатора.

- Всего за 12 дней апреля в районных судах рассмотрели более 100 дел о нарушении режима самоизоляции.

- Пьяный мотоциклист в Удмуртии врезался в столб.

- Глава Ижевска сообщил о запрете посещения кладбищ в ближайшие выходные.

- Пока в мире бушует коронавирус, в ижевском зоопарке создаются семьи. Белый медведь Балу познакомился с невестой Авророй. Как прошла их первая прогулка? Видео.

- Жителя Удмуртии осудят за оскорбление сотрудника ГИБДД в социальной сети.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Диагноз подтвердился у 2 жителей Ижевска, 1 жителя Малопургинского района, прибывшего из Москвы, и жителя Дебесского района (Подробнее).

ПИК ЗАБОЛЕВАНИЯ

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

С началом роста заболеваемости коронавирусом ижевчан все больше волнует вопрос: когда готовиться к пику заболеваемости?

Как прокомментировал специалист Роспотребнадзора по Удмуртии, врач-эпидемиолог Евгений Мельник, в настоящий момент ситуация крайне малопрогнозируема (Подробнее).

ЖИТЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ ЗАКУПАТЬСЯ ВПРОК

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Спрос на продукты, резко возросший в середине марта из-за коронавируса, пришел в норму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

- Минсельхоз Удмуртии совместно с Минпромторгом продолжают отслеживать ситуацию в ежедневном режиме, начиная с 18 марта. Так, наблюдается снижение спроса не только по всем позициям продовольственных, но и непродовольственных товаров - покупатели все реже делают покупки впрок (Подробнее).

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15 апреля на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) обсуждали сразу две темы:

Когда начнутся выплаты на детей до 3 лет в Удмуртии?

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- Когда начнется выплата 5000 руб. семьям с детьми до 3 лет в Удмуртии? В гостях была начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Удмурткой Республике Татьяна Владимировна Храмцова.

- Пасха в условиях самоизоляции: как верующим встретить светлый праздник. В гостях отец Георгий Харин - настоятель храма Святого Георгия Победоносца.

Как встретить Пасху на удаленке?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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