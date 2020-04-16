2020-04-16T18:26:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости 16 апреля 2020 года: первые случаи смерти зараженных вирусом и карантин

Рассказываем новости за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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16 апреля во время заседания оперативного штаба глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что двое мужчин, у которых был диагностирован коронавирус, скончались. При этом он уточнил, что по мнению медиков, мужчины умерли от хронических заболеваний, а коронавирус стал сопутствующим заболеванием (подробнее).

ЧТО ЕЩЕ ПРОИЗОШЛО:

- Как ижевчанам продлить водительские права в режиме самоизоляции?

- Депутаты Госсовета утвердили штрафы за нарушение режима повышенной готовности.

- «У одного из семи прибывших в Удмуртию была температура»: глава республики рассказал о контроле за въезжающими.

- Еще один человек погиб в Удмуртии от коронавируса.

Также с 17 апреля вводится карантин в Граховском (4 заболевших) и Алнашском (3 заболевших) районах. Ранее на карантин были закрыты Малая Пурга и деревня Баграш-Бигра.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы о дистанционном образовании и мерах соцподдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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