Утро в Ижевске: нарушение самоизоляции, наказание за убийство таксиста из Казани и спасение детей

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 апреля, понедельник. В городе сегодня будет облачно, дождь. Днем до +5...+7 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- «Развеяла рекламный миф!»: ижевчанка провела эксперимент с бургером. Результат удивил не только девушку.

- Пособие по безработице в Ижевске 2020: когда начнут выплачивать и кому положены.

- Прокуратура Удмуртии проведет проверку в связи с гибелью 6 жителей Сарапула.

- Наступает третья неделя самоизоляции. К людям хочется все сильнее, но несмотря на то, что мы все дома, традицию рассказывать о погоде на неделю не забываем! И нет, за окном всю неделю будет не так солнечно, как на фото. Смотрим подробнее.

- Пасхальные службы в Ижевске в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать.

- Глава Ижевска подвел итоги генеральной уборки за неделю.

- Как не нарваться на штраф по дороге в больницу во время самоизоляции в Ижевске?

- Шесть человек погибли в Удмуртии, отравившись неизвестным химическим веществом.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

НАКАЗАНИЕ ЗА УБИЙСТВО ТАКСИСТА ИЗ КАЗАНИ

Фото: Вк

В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве таксиста из Казани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

СПАСЛИ ДЕТЕЙ ИЗ ЗАПЕРТОЙ КОМНАТЫ

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

В Удмуртии спасатели освободили маленьких детей из запертой комнаты. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- 20-летняя девушка, которая жила с двумя детьми в общежитии, вышла из комнаты развесить белье. В это время трехлетний малыш повернул ключ в двери и вместе с годовалым братом остался в запертой комнате.

НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Фото: пресс-служба Ижевска

12 апреля в Ленинском районе Ижевска прошел очередной рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Рейд был проведен в общественных местах, скверах, детских и спортивных площадках, в том числе на пришкольных территориях. Большинство горожан соблюдают режим самоизоляции - индивидуальные занятия с тренером, поход за водой, прогулка рядом с домом. Но в сквере оружейника Драгунова было многолюдно.

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