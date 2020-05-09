Где найти в Ижевске можно найти косметолога и купить маски и антисептики?

Сегодня в рамках акции #ИжевскВместе Медиагруппы «Центр» мы расскажем о самом волнующем в последний месяц вопросе – о здоровье! Кто шьет и где купить многоразовые маски и антисептики? Где найти косметолога? Кто сможет улучшить самочувствие, помочь похудеть и восстановить силы? Ответы на вопросе в подборке ниже.

Защита: многоразовые маски и антисептики

Маски

Многоразовые маски за 50-80 руб. (в зависимости от тиража) в наличии.

Телефон: 8-912-747-81-57

Пошив многоразовых масок

Пошив многоразовых масок из хб-ткани от 60 руб.

Телефон: 8-912-753-72-86

Пошив масок

Шью маски, недорого.

Писать в личные сообщения https://vk.com/nataliatushova

Маски из спандбонда

Маски: 3-слойные материал спандбонд, плотность которого в 2 раза выше, чем в медицинских масках. 30 руб/шт.

Телефон: 8-963-548-56-52

Антисептики и маски

Бесконтактная доставка антисептиков и масок: продажа антисептического средства Stop Вирус для рук с наночастицами серебра: 1 литр – 1000 руб. Можно приехать со своей тарой, либо заказать бесконтактную доставку домой или на работу. Где: ул. Удмуртская, 247 (за зданием Газпромбанка) Телефон: 8-912-851-99-22

«Белый кит»

Защитные/пылевые маски от 36 руб., антисептик для обработки поверхностей от 320 руб/0,3 кг, перчатки одноразовые (латексные, виниловые, нитриловые) и др. Бесплатная доставка по городу.

Телефон: 47-99-28, 8-951-212-99-28, 8-912-468-42-77

Почта: b.kit.018@gmail.com

«Лавка волшебницы»

Для тех, кто пользуется природными антисептиками, натуральные эфирные масла. Доставка.

Тел. 8-906-818-59-12

Группа «ВКонтакте» https://vk.com/lav_vol

Здоровье

Медицинский центр «ДиаМед»

Специалисты приглашают на прием по сниженным ценам! Также осуществляют выезд на дом на территории Ижевска: анализы, УЗИ, вызов врача.

Где: ул. Циолковского, 22/1 Телефон: 8-904-247-05-50

Сайт: http://diamed-profi.ru/

Стоматология «АПЕКС» Профессиональное лечение зубов для взрослых и детей. Быстро и без боли. Запишитесь на бесплатную консультацию к врачу-стоматологу.

Телефон: 23-17-71

Сайт: https://apexstom.ru/ Официальная группа «ВКонтакте» https://vk.com/apexstom18

Многопрофильная клиника «Медсервис»

Диагностика, консультации, лечение для всех. Личный прием врачом пациента, онлайн консультирование (посредством телефона, интернета). МРТ, КТ (компьютерная томография) Телефон: 55-03-00, 33-03-00

Сайт: http://medservice24.ru/

«МИБС-Ижевск»

Продолжается ежедневный прием пациентов, кому необходимо или экстренно нужно пройти МРТ, КТ, ВЭМ - обследования. До 19.04.2020 центр вводит скидки на обследования 10-15%. В центре работают рецеркуляторы, очищая воздух от возможных патогенных бактерий, вирусов и грибов. Активные поверхности обрабатываются дезрастворами. Каждый пациент моет и обрабатывает руки антисептиком. Где: ул. Репина, 35 (ОФК «Редуктор») Телефон: +7 (3412) 33-41-00 Наш сайт: https://izhevsk.ldc.ru/

Центр ручного массажа «Территория Стройности»

Мощная трансформация твоей фигуры: уменьшение объема талии, избавление от апельсиновой корки, подтягивание тургора кожи. Онлайн анализ и корректировку питания, подробный план питания без запретов, диет и голодовок.

Телефон: 8-965-843-43-33

Официальная группа «ВКонтакте» https://vk.com/territory_stroinosty

Инстаграм https://instagram.com/territory_stroinosti?igshid=s6u1shpnbc71

Массаж

Массаж: антицеллюлитный, шейно-воротниковой зоны.

Писать в личные сообщения https://vk.com/id7217306

Снижение веса

Разработка индивидуальных программ питания для снижения веса. Марафоны по похудению.

Писать в личные сообщения https://vk.com/lobaevakseniya

Массаж

Классический медицинский массаж и коррекция фигуры.

Запись в личные сообщения https://vk.com/id68604024

ZUMBA*

Лицензированный инструктор программы ZUMBA FITNESS - самой популярной танцевальной фитнес-программы на основе зажигательных латиноамериканских ритмов. Писать в личные сообщения https://vk.com/zumbanataly

Похудение

Персональные тренировки в студии в центре города (фитнес-оборудование после каждого клиента обрабатывается антисептиком) и в онлайн (через скайп или зум). Консультации по питанию. Телефон: 8-912-741-78-92

Писать в личные сообщения https://vk.com/roys_zakirova

Йогатерапия спины

Обучение йоге. ЙогАтерапия спины, суставов. Оздоровление организма. Массаж.

Писать в личные сообщения https://vk.com/opurtova12

Психолог

Детский психолог, гештальт терапевт, встречи можно проводить онлайн. Тем, кто слушает «НАШЕ РАДИО» (103,8FM, 18+), скидка.

Телефон: 8-963-541-02-43

Писать в личные сообщения https://vk.com/id54399425.

Психолог

Работа с психологом в онлайн режиме, с полным отсутствием риска заражения.

Телефон: 8-963-027-22-86

Клинический психолог

Каждому из нас иногда бывает нужна поддержка, особенно в сложившейся непростой ситуации в мире. Помощь в случаях: эмоциональной неустойчивости, перепадов настроения, кризисных и психотравмирующих ситуаций, тревожных расстройств, необоснованных страхов и фобий, психосоматических расстройств. Телефон: 8-963-027-26-71 Писать в личные сообщения https://vk.com/id15848426 Сайт: https://www.b17.ru/tuktarov_p/ Инстаграм https://www.instagram.com/paveltuktaroff/

Красота

Косметолог

Косметолог Анатолий Петрович приглашает на уход за кожей. Вступившим в группу – скидка 20% на следующую процедуру. Телефон: 8-904-310-24-00

Официальная группа «ВКонтакте» https://vk.com/kosmetolog_izhev

Макияж, прически, брови

Сертифицированный визажист, мастер-бровист. Опыт работы более 3 лет. Безболезненное оформление бровей пленочным воском + окрашивание.

Официальная группа «ВКонтакте» https://vk.com/anna_makeup_brow

Прически

Красивые прически на свадьбу, выпускной, фотосессию.

Группа «ВКонтакте» https://vk.com/club191362640

Барбер

Барбер. Мужская стрижка 550 рублей.

Запись в личные сообщения https://vk.com/a.gadalkin

Контактные линзы, очки

Курьерская доставка контактных линз, растворов и готовых очков от офтальмологии и оптики «Кругозор» по Ижевску. Заказы принимаются с 10:00 до 17:00 каждый день, доставка осуществляется на следующий день после поступления заказа с 13:00 до 20:00. Телефон: +7(3412)933-448

Официальная группа «ВКонтакте» https://vk.com/izhkrugozor

«Оптима»

Оформи заказ до 17:00, а мы доставим по Ижевску всего за 3 часа! Доставщики в перчатках и масках. Цена доставки 100 руб. Сайт

«Borodoff»*

Товары для бритья и для ухода за бородой и усами. Большой ассортимент средств и аксессуаров! Инстаграм https://www.instagram.com/borodoff_store Официальная группа «ВКонтакте» https://www.vk.com/borodoff_store

«Parfum Bar»*

Отдел наливной парфюмерии.

Где: ТЦ «Европа»

Инстаграм https://www.instagram.com/parfum_bar_izhevsk/

Вы тоже хотите принять участие в акции медиагруппы «Центр» #ИжевскВместе?

Тогда расскажите о себе:

В группе «ВКонтакте» «Комсомольская правда»-Ижевск

В группе «ВКонтакте» IZHLIFE

В группе «ВКонтакте» радио «Адам»

В группе «ВКонтакте» «Наше радио»

В специальном чате в Телеграм от «Коммерсанта»

Напишите в комментариях, чем вы занимаетесь, какие услуги оказываете, и не забудьте хештег #ИжевскВместе. Все запросы и предложения будут собраны, отсортированы и опубликованы на «Комсомолке».

Мы верим, что, объединившись, сможем помочь друг другу в непростой ситуации!

*Зумба, Бородоф, Парфюм бар

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама