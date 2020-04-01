Выходим в онлайн: инструкция для жителей Удмуртии, как решить вопросы по связи, не покидая дом

Нерабочая неделя в Удмуртии многих жителей республики заставила столкнуться с еще одной проблемой – закрытие многих салонов связи. А ведь такие жизненные ситуации, как покупка телефона, замена сим-карты, оплата «домашних» услуг по-прежнему остаются для всех актуальны. Какие из этих вопросов можно решить в режиме онлайн, мы спросили представителей МТС в Удмуртии. Публикуем ключевые моменты, которые вам важно знать во время самоизоляции.

1. Большинство вопросов по связи можно решить через «Мой МТС»

Если вы еще не скачали мобильное приложение Мой МТС, то сейчас самое время это сделать. Расскажите о нем также пожилым членам своей семьи, помогите им установить приложение на телефон и ознакомьте их с интерфейсом, ведь сейчас им важно не подвергать себя опасности, не выходя из дома.

Функционал приложения обширный. Во-первых, вы можете проверить расходы на связь и начисления за услуги: для этого изучите раздел «Контроль расходов» и диаграмму, которая показывает распределение потраченных средств. Во-вторых, вы сможете провести здесь всевозможные операции с тарифами и услугами – подключить и отключить, подробно прочитать условия. Здесь же есть возможность пополнить баланс без комиссии – картой, GooglePay*, обещанным или автоплатежом. Причем это касается не только мобильной связи и интернета, но и домашнего интернета и ТВ, а также СТВ.

Помощь техподдержки тоже можно получить в этом приложении, подробно описав ваш вопрос чат-боту. Если все же остаются вопросы, то всегда на связи остается контактный центр МТС, позвонить в который можно по короткому номер 0890: специалисты во всем разберутся и проконсультируют

2. Если нет возможности загрузить приложения, в помощь – SMS-сервисы* и контактный центр

Если у вас не подключен мобильный интернет, то управлять всеми услугами можно через SMS-сервисы, их номера по умолчанию устанавливаются в список контактов телефона при первом использовании SIM-карты.* В случаях, когда стандартных команд недостаточно, можно позвонить в колл-центр или зайти в личный кабинет через стационарный компьютер: в нем действуют такие же опции, как и в приложении «Мой МТС».

3. Если вам все же нужно посетить салон, некоторых из них работают

Ситуация постоянно меняется, на 31 марта информация такова: до 5 апреля жители Удмуртии смогут посетить салоны МТС по следующим адресам:

г. Ижевск, ул. Сивкова, 86

г. Воткинск, ул.1 Мая, 8

г. Глазов, ул.Свободы пл, 7а

г. Можга, ул. Наговицына, 82/26

г. Сарапул, ул.Гагарина, 26

г. Камбарка, ул.Советская, 16

п. Игра, ул. Нефтяников, 10

п. Кез, ул.Кирова, 3

п. Ува, ул.К.Энгельса, 11а

*ГуглПей, СМС-сервисы, СИМ-карты

Информация от партнера.