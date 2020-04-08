Утро в Ижевске: штрафы за гуляющих детей, самочувствие заболевших коронавирусом и история из инфекционной больницы

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 апреля, среда. В городе сегодня будет облачно, небольшие осадки. Днем до +2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Режим самоизоляции в Удмуртии: как пенсионерам старше 65 лет оформить больничный?

- 5 приложений, которые помогут ижевчанам заняться спортом.

- Студента ижевского вуза задержали полицейские за незаконное хранение наркотиков.

- Минсельхоз Удмуртии: «Дефицита продуктов в республике нет». Как изменились цены в магазинах с 30 марта.

- Какое наказание грозит ижевчанину, который изнасиловал свою племянницу.

- 8 апреля в Ижевске вновь скорректируют движение автобусов.

- «Погоня и применение табельного оружия»: полицейские в Удмуртии задержали нарушителя.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

САМОЧУВСТВИЕ ИЖЕВЧАН С КОРОНАВИРУСОМ

Фото: pixabay.com

7 апреля утром стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом. «Комсомолка» узнала, в каком они состоянии.

ИСТОРИЯ ИЗ ИНФЕКЦИОНКИ

Фото: t.me/covidizh

К 7 апреля в Удмуртии выявлено 9 случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших - 35-летний ижевчанин Тимур (имена изменены - Прим. ред.). Он был одним из пассажиров лайнера Costa Magica*, на котором произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как ему удалось вернуться в республику, чем и как его лечат, а также чем заболела его жена, он рассказывает в интернете, в одном из популярных мессенджеров. «Комсомолка» приводит его историю.

ШТРАФЫ ЗА ГУЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ

Фото: Сергей Грачев

Родители несут полную ответственность за своих несовершеннолетних детей, напоминает МВД по Удмуртии. Сейчас, когда республика живет в режиме самоизоляции, особенно важно, чтобы в семье подросткам объяснили, почему необходимо оставаться дома.

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