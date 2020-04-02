2020-04-02T16:43:33+03:00
Общество

7 лет на страже строительства

Чем живет и как работает одна из крупнейших металлобаз Ижевска
Мария ХАФИЗОВА
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Название для базы предопределило ее месторасположение - «Центральная» находится неподалеку от уже известной многим базы на Мельничной, 1, поэтому потеряться невозможно.Название для базы предопределило ее месторасположение - «Центральная» находится неподалеку от уже известной многим базы на Мельничной, 1, поэтому потеряться невозможно.Фото: Амир Закиров
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Тем, кто работает в сфере строительства, хорошо известна компания «Ижторгметалл». На рынке она более 25 лет и за это время успела себя зарекомендовать только с положительной стороны. Базы компании расположены по всему Ижевску и в других городах Удмуртии: Глазове, Сарапуле, Воткинске, Можге, а также в Чайковском (Пермский край). Самая же крупная из них - «Центральная» - 1 апреля отмечает свой седьмой год со дня рождения. В преддверии праздника журналист «Комсомолки» отправился на базу.

Площадь территории базы «Центральная» составляет 4 гектара. Это настоящий строительный рай - здесь можно быстро купить все, что нужно для ремонта, стройки или других работ. В ассортименте металлопрокат, трубы, строительные и другие материалы.

Для более быстрой разгрузки и погрузки товара используют козловые краны. Фото: Амир Закиров

Для более быстрой разгрузки и погрузки товара используют козловые краны.Фото: Амир Закиров

Все под рукой

Важнейший «плюс» базы на Мельничной - продуманная логистика. Вся территория четко распланирована и состоит из 4 складов. Так, прямо перед въездом располагается склад металлопроката. Это открытая площадка, где хранится такой металл как: уголок, арматура, швеллер и т.д. Для погрузки материалов используются два козловых крана на 10 и 16 тонн.

Поодаль расположен второй склад - с трубами. Он состоит из двух открытых площадок. На первой находятся трубы мелкого диаметра (до 100 миллиметров) и 20-тонный кран. На второй - трубы большого диаметра (свыше 100 миллиметров) и 32-тонный кран.

Далее идет склад стройматериалов. Здесь можно найти цемент, плитку, керамогранит и многое другое - словом, все, что нужно для строительства дома-мечты. Здесь же хранится и кладочная сетка для фундамента.

Материалы долго не залеживаются под открытым небом, так как их раскупают в течение двух месяцев, а затем приходит новый товар. Фото: Амир Закиров

Материалы долго не залеживаются под открытым небом, так как их раскупают в течение двух месяцев, а затем приходит новый товар.Фото: Амир Закиров

Еще одно важное помещение - склад качественного (сортового) проката. Здесь хранятся металлические заготовки различных видов: круг, шестигранник и многое другое. Здесь же специалисты хранят холоднокатаные листы, так как они боятся осадков и на открытой площадке могут заржаветь.

Отметим, что на базе работают около 60 сотрудников, готовых прийти на помощь покупателю и рассказать о продукции, подобрать нужные материалы. А при необходимости - провести резку и даже доставить нужный товар прямо до стройки. Впрочем, ко всем складам легко можно подъехать и на собственном (даже грузовом) авто. А еще на базе есть помещения для аренды - сейчас их занимают 17 компаний.

Один из крупнейших арендаторов - компания «Интерпартнер», которая имеет возможность хранить на базе свои тракторы. Фото: Амир Закиров

Один из крупнейших арендаторов - компания «Интерпартнер», которая имеет возможность хранить на базе свои тракторы.Фото: Амир Закиров

Дополнительный сервис

Кстати, если во многих компаниях доставку материалов нужно ждать довольно продолжительное время, то на «Центральной» с этим проблем нет. Все дело в том, что она имеет собственные подъездные пути и железнодорожный тупик.

Это значит, что товар, который приходит ж/д сообщением в Ижевск, прямо в вагонах по ж/д путям попадает на Мельничную, 46 и разгружается уже здесь! Такой способ работы позволяет не только увеличить скорость работы, но и удержать привлекательные цены на товары.

Олег Захарчук, директор базы. Фото: Амир Закиров

Олег Захарчук, директор базы.Фото: Амир Закиров

Олег Захарчук, директор базы:

- Наша база сотрудничает с такими надежными поставщиками, как «Магнитогорский металлургический комбинат», завод «Северсталь». Мы заботимся не только о качестве нашей продукции, удобстве клиентов, но и выгоде наших покупателей - цены максимально сдерживаем, оставляя их приемлемыми. Хочется отметить, что в сегодняшней непростой ситуации сохранен весь ассортиментный ряд в полном объеме, а это немаловажно. Словом, к началу строительного сезона традиционно готовы.

ЗНАЙ!

База «Центральная» расположена по адресу: Мельничная, 46. Задать вопросы специалистам можно по телефонам: 99-85-46, 63-23-23

Информация от партнера

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