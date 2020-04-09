«Человек-подушка», «Турандот», «Вино из одуванчиков»: где онлайн посмотреть спектакли театров Удмуртии?

В конце марта все театры Ижевска закрылись из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Но это не повод унывать: «Комсомолка» собрала в одном месте лучшие спектакли, которые можно смотреть, не выходя из дома.

Государственный русский драматический театр Удмуртии

Театр выложил часть спектаклей в открытый доступ в разделе «Медиатека». Все постановки уже сняты и вживую увидеть их зрителям не удастся. Зато можно посмотреть онлайн!

Психологический триллер «Человек-подушка» по пьесе Мартина МакДоны (16+)

Человек подушка

Часть 1:

Человек-подушка 1 .

Часть 2:

Человек-подушка 2.

Почему стоит посмотреть?

Во-первых, ирландец Мартин МакДона известен как режиссер и сценарист «Залечь на дно в Брюгге» (18+), «Семь психопатов» (18+) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (18+), а сценарий «Человека-подушки» удивляет не меньше, чем эти кинохиты. Во-вторых, спектакль в свое время шел в уникальном формате — зрители (не более 60 за раз) сидели прямо на сцене и были максимально близки к актерам. В-третьих, одну из главных ролей в этом психологическом триллере совершенно потрясающе сыграл ныне покойный народный артист Удмуртии Александр Баров.

Подушка

Подушка 2

«Метель» по мотивам повести Александра Пушкина (12+)

Метель 1

Часть 1:

Метель 1 акт.спектакль

Часть 2:

Метель 2 акт.спектакль

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль в свое время оказался в центре скандала — священник Свято-Михайловского собора в Ижевске сходил на постановку, а после написал заявление в прокуратуру с требованием снять «Метель» из репертуара за оскорбление чувств верующих. Мол, образ священника в спектакле совершенно уродливый. Минкульт республики постановку снимать отказался, но пару лет спустя она все равно пропала из репертуара. А сейчас мы можем ее посмотреть и сами решить — оскорблены в «Метели» чьи-то чувства или нет.

Метель

Метель 2

«Маленькие трагедии» по пьесам Александра Пушкина (16+)

Маленькие трагедии

Маленькие трагедии

Почему стоит посмотреть?

Маленькие трагедии.

Уникальная авторская интерпретация пьес Пушкина от режиссера Петра Шерешевского — от оригинала тут осталась только самая мякоть и суть, а декорации и время действия поменялось. Необычный саундтрек (от саундтрека к «Реквиему по мечте» (18+) и песен Depeche Mode до «Рюмки водки на столе» Григория Лепса) и элементы повседневности удивили не только зрителей, но и критиков. Спектакль получил несколько номинаций на премию «Золотая маска» в 2016 году — «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая мужская роль» (Юрий Малашин).

«Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира (16+)

Часть 1:

Сон в летнюю ночь 1 акт.спектакль

Часть 2:

Сон в летнюю ночь 2 акт.спектакль

Почему стоит посмотреть?

Потому что это не мифически-сказочная интерпретация известной пьесы. Финал здесь кровавый, артисты используют непривычную им мейерхольдовскую биомеханику (метод пластической выразительности), костюмы необычно громоздкие, текст собран из разных переводов Шекспира.

Сон в летнюю ночь

«Личная жизнь» по рассказам Михаила Зощенко (16+)

Михаил Зощенко. "Личная жизнь". Самое главное в 2-х действиях..

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль о неспокойном и нестабильном времени ранней советской эпохи, когда не было уверенности в завтрашнем дне (что-то напоминает, правда?). Главные герои попадают в водоворот бытовых ситуаций, которые что-то меняют в них самих. Кому-то не удается больше нравиться женщинам, а кому-то приходится сталкиваться с бюрократией и проблемами ЖКХ.

Личная жизнь

Государственный театр оперы и балета Удмуртии

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова (12+)

Н. Римский-Корсаков "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии".

Почему стоит посмотреть?

Спектакль вошел в список самых заметных сезона 2017-2018 гг. по мнению экспертного совета Российской национальной премии и фестиваля «Золотая маска», а также стал номинантом национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Событие». А еще это одна из самых дорогих постановок театра: 9 млн рублей потратили на то, чтобы создать огромный золотой купол, сцену под углом в 11 градусов, уходящую в бассейн, костюмы из черной кожи и синего бархата.

Сказание

Сказание 1

Опера «Турандот» Джакомо Пуччини (16+)

Спектакль Турандот смотреть бесплатно онлайн в хорошем качестве. Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского. Актеры и роли.Турандот: смотреть спектакль онлайн, бесплатно и без регистрации

Исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами

Почему стоит посмотреть?

Яркая и красочная постановка с драматичным сюжетом, который никого не оставит равнодушным. Особо создатели гордятся необычными и сложнейшими световыми решениями, которые позволили создать сказочное настроение.

Мюзикл «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова (6+)

"Бременские музыканты" Мюзикл для всей семьи."Бременские музыканты" Мюзикл для всей семьи смотреть и слушать концерт онлайн, живой звук.

Почему стоит посмотреть?

Яркое неоновое шоу для всей семьи, которое впервые показали в декабре 2019 года. Действие перенесено в Англию XX века, поэтому король — сошедший с эстрады поп-идол, а бездомные музыканты сменили повозку на микроавтобус «Фольксваген».

Бременские музыканты

Национальный театр Удмуртии

Театр начал выкладывать спектакли из «золотого фонда» на свой YouTube-канал.

Лирическая комедия «Ватос но гипноз» («Детектор лжи») по пьесе Василия Сигарева (16+)

На удмуртском языке.

Ватос но гипноз (Детектор лжи).

С переводом на русский язык.

"Детектор лжи".Василий Сигарев. "Детектор лжи". Государственный национальный театр Удмуртской Республики г. Ижевск. Сайт: http://tvteleport.ru/ Вконтакте - http://vk.com/tvteleport Facebook - https://www.facebook.com/tvteleport Мы всегда на связи по телефонам: +79617730069 (Алексей Вдовин), +79126670647 (Анастасия Желтышева)

Почему стоит посмотреть?

Спектакль поставлен по пьесе одного из ведущих драматургов страны Василия Сигарева. Тем более, это первый опыт труппы театра в жанре «новой драмы», где попытка пригласить в дом гипнотизера оборачивается раскрытием множества семейных секретов.

Детектор лжи

Мелодрама «Жегась зор» («В ожидании дождя») (12+)

На удмуртском языке.

егась зор (В ожидании дождя).

Почему стоит посмотреть?

Спектакль о том, как важно верить в чудо и уметь мечтать. В такое напряженное время — идеальный вариант отвлечься от забот и окунуться в мир, где волшебник/авантюрист/шарлатан (нужное подчеркнуть) Наум переворачивает жизнь одного фермерского хозяйства.

В ожидании дождя

Детектор лжи

Спектакль «Художник и Надежда» (12+)

Художник и Надежда.

– В доступе с 6 апреля, с 17:00 на удмуртском языке.

Почему стоит посмотреть?

Это дебютная работа режиссера Павла Зорина (сейчас руководит Центром современной режиссуры и драматургии) в качестве драматурга. На сюжет его вдохновила история жителей одного из сел Челябинской области, которому грозит затопление. С героями он познакомился, путешествуя автостопом.

Художник и надежда

Глазовский театр «Парафраз»

Театр выложил 17 спектаклей разных лет – посмотреть их можно в разделе «Спектакли»

Трагикомическая фантазия «Вино из одуванчиков» по мотивам романа Рэя Брэдбери (16+)

Театр Парафраз. "Вино из одуванчиков" первый акт.."ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ" 16+ (Снят с репертуара театра) Спектакль вошёл в Long List Национальной театральной премии и фестиваля Золотая маска как один из наиболее выдающихся российских драматических спектаклей сезона 2016 2017 гг. XVI Фестиваль театров малых городов России (г. Новороссийск, июнь 2018): ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ - главный режиссёр театра, Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Дамир САЛИМЗЯНОВ за роль Дугласа Сполдинга; ПРИЗ АССОЦИАЦИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ КРИТИКОВ за свободу театрального мышления; СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ Народного артиста России Игоря СКЛЯРА - артист театра, Народный артист Удмуртской Республики Игорь ПАВЛОВ за роль Тома. трагикомическая фантазия по мотивам романа Рэя Дугласа Брэдбери Режиссёр-постановщик: Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Дамир САЛИМЗЯНОВ В ролях: Дуглас Сполдинг - Дамир САЛИМЗЯНОВ (Заслуженный деятель искусств Удмуртии); Том (брат Дугласа) - Игорь ПАВЛОВ (Народный артист Удмуртии); Джон (лучший друг Дугласа) - Евгений ИВАНОВ; Папа - Павел ВЕРШИНИН; Мама, сиделка - Марина АЛИЕВА; Билл Форестер - Константин ЦАЧУРИН; Элен Лумис - Ксения ВОЛКОВА; Мистер Джонас (старьёвщик), Мистер Бентли (покойный муж миссис Бентли) - Иван ВАСИЛЬЕВ, Павел ШАРЫГИН; Продавец обуви - Владимир ЛОМАЕВ; Мелисса - Любовь БЁРДОВА (Народная артистка Удмуртии); Сара - Анна САБУРОВА (Заслуженная артистка Удмуртии); Элис - Елена РЫЖИКОВА; Джейн - Александра КОНЬКОВА; Прабабушка - Лада ЛУКИНА; Полковник Фрилей - Алексей ГЛУХОВ; Миссис Бентли - Екатерина САЛТЫКОВА; Музыканты - Светлана МОСКОВКИНА (фортепиано), Сергей ФЕФИЛОВ (труба), Алексей ГЛУХОВ (виолончель). Премьера состоялась 10 декабря 2016 года Продолжительность спектакля с антрактом 2 часа 50 минут

Театр Парафраз. "Вино из одуванчиков" второй акт..

Почему стоит посмотреть?

Спектакль Дамира Салимзянова вошел в лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» как один из наиболее выдающихся российских драматических спектаклей сезона 2016-2017 гг. Удивительная постановка, где книги-раскладушки превращаются в декорации маленького городка

Вино из одуванчиков

Вино из одуванчиков 2

Новогодняя женская сказка «Дуры мы, дуры» (16+)

Театр "ПАРАФРАЗ". "ДУРЫ МЫ, ДУРЫ" (16+). I АКТ..Спектакль-участник внеконкурсной программы "Маска Плюс" фестиваля "Золотая Маска" (г. Москва, 2015); III Межрегионального фестиваля "Театральный АтомГрад", был получен Диплом победителя в номинации "Лучший спектакль малой формы" (г. Димитровград, 2015); ХIV Республиканского фестиваля профессиональных театров Удмуртии "Театральная весна - 2016", был получен Диплом победителя в номинации "Лучший женский ансамбль" (Любовь БЁРДОВА, Александра КОНЬКОВА, Елена РЫЖИКОВА, Марина АЛИЕВА) (г. Ижевск, 2016) Премьера состоялась 21 сентября 2014 года.

Театр "ПАРАФРАЗ". "ДУРЫ МЫ, ДУРЫ" (16+). II АКТ..Спектакль-участник внеконкурсной программы "Маска Плюс" фестиваля "Золотая Маска" (г. Москва, 2015); III Межрегионального фестиваля "Театральный АтомГрад", был получен Диплом победителя в номинации "Лучший спектакль малой формы" (г. Димитровград, 2015); ХIV Республиканского фестиваля профессиональных театров Удмуртии "Театральная весна - 2016", был получен Диплом победителя в номинации "Лучший женский ансамбль" (Любовь БЁРДОВА, Александра КОНЬКОВА, Елена РЫЖИКОВА, Марина АЛИЕВА) (г. Ижевск, 2016) Премьера состоялась 21 сентября 2014 года.

Почему стоит посмотреть?

Постановка основана на реальных историях, трагикомедия, которая будет близка женщинам. Спектакль-участник внеконкурсной программы «Маска Плюс» фестиваля «Золотая Маска» в 2015 г. Удивляет то, что артисты знают биографии своих героев досконально — даже больше, чем они говорят об этом в спектакле.

Дуры мы дуры

Трагедия «Процесс» (16+) по роману Франца Кафки

Театр "ПАРАФРАЗ". "ПРОЦЕСС" (16+). I АКТ.."ПРОЦЕСС" (16+) трагедия по роману Франца Кафки Режиссёр-постановщик: Заслуженный деятель искусств Удмуртии Дамир САЛИМЗЯНОВ ХIV Республиканский фестиваль профессиональных театров Удмуртии "Театральная весна" (г. Ижевск, 2016 г.): "Лучшая режиссёрская работа" - Дамир САЛИМЗЯНОВ; "Лучшая мужская роль второго плана" - Иван ВАСИЛЬЕВ за роль Блока; "Специальный приз жюри" - Владимир ЛОМАЕВ за роль Йозефа К. XIV Фестиваль театров малых городов России (г. Вольск, 2016 г.): "Диплом ассоциации театральных критиков"; "Лучшая мужская роль" - Владимир ЛОМАЕВ. Номинант театральной премии "Золотая Маска - 2017" в номинациях: "Лучший спектакль малой формы", "Лучшая работа режиссёра", "Лучшая мужская роль второго плана".

Театр "ПАРАФРАЗ". "ПРОЦЕСС" (16+). II АКТ.."ПРОЦЕСС" (16+) трагедия по роману Франца Кафки Режиссёр-постановщик: Заслуженный деятель искусств Удмуртии Дамир САЛИМЗЯНОВ ХIV Республиканский фестиваль профессиональных театров Удмуртии "Театральная весна" (г. Ижевск, 2016 г.): "Лучшая режиссёрская работа" - Дамир САЛИМЗЯНОВ; "Лучшая мужская роль второго плана" - Иван ВАСИЛЬЕВ за роль Блока; "Специальный приз жюри" - Владимир ЛОМАЕВ за роль Йозефа К. XIV Фестиваль театров малых городов России (г. Вольск, 2016 г.): "Диплом ассоциации театральных критиков"; "Лучшая мужская роль" - Владимир ЛОМАЕВ. Номинант театральной премии "Золотая Маска - 2017" в номинациях: "Лучший спектакль малой формы", "Лучшая работа режиссёра", "Лучшая мужская роль второго плана".

Почему стоит посмотреть?

Трижды номинант театральной премии «Золотая маска»-2017: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая мужская роль второго плана» (Дамир Салимзянов), победитель фестиваля «Театральный АтомГрад».

Процесс

Процесс 1

Центр современной режиссуры и драматургии

На странице «ВКонтакте», в разделе «Видео» Центр выкладывает полные версии читок современных пьес, сделанных актерами театра Les Partisans, спектаклей-концертов и образовательных лекций.

Читка пьесы Алексея Синяева «Плохая изоляция» (18+)

Онлайн-читка новой пьесы Алексея Синяева ПЛОХАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦСДР.

Плохая изоляция

Читка пьесы Ивана Вырыпаева «Невыносимо Долгие Объятия» (18+)

Иван Вырыпаев Невыносимо Долгие Объятия Читка в ЦСДР (18+) .Читка пьесы Ивана Вырыпаева Невыносимо долгие объятия в Центре современной драматургии и режиссуры в городе Ижевске. Режиссер читки - Павел Зорин Читают актеры театра "Les Partisans". Четверо молодых героев пьесы переживают кошмар в своей личной жизни, такой далёкой от гармонии, когда неожиданно со всеми из них случается удивительное. Все откровения описаны ярко, сочно, без цензуры. Подлинная жизнь понимается только тогда, когда происходит настоящий контакт с этой жизнью , - говорит автор ВНИМАНИЕ, 18+, присутствует ненормативная лексика и откровенные литературные сцены. За дополнительной информацией переходите на сайт www.lespartisans.ru или ищите ЦСДР вконтакте vk.com/centr_drama_izhevsk твиттере twitter.com/CSDR_Izh фейсбуке facebook.com/centrdramaizh инстаграм instagram.com/csdr_izh