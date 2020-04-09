2020-04-09T16:49:15+03:00
Общество

Ижевчане оплачивают коммунальные услуги, не выходя из дома

Сделать это можно без банковской комиссии, без регистрации
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Фото: udm.esplus.ruФото: udm.esplus.ru
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Из-за коронавируса до конца апреля в стране объявлен режим самоизоляции. Но своевременную оплату услуг ЖКХ никто не отменял. Ижевчане уже получают квитанции за март. Сейчас их нельзя оплатить в офисе, но выход есть – онлайн-сервисы.

Оплатить можно как в личном кабинете, так и на сайте компании «ЭнергосбыТ Плюс», без регистрации и без банковской комиссии. Кроме того, есть мобильное приложение, оно весит не больше 5 МГб и позволяет получить услуги, аналогичные предоставленным в личном кабинете на сайте компании.

Новинки для продвинутых

На сайте компании udm.esplus.ru появился чат-бот Светлана. Этот дополнительный канал коммуникации продублирован и в соцсети «ВКонтакте» «Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс», и в популярном мессенджере «Телеграм» по адресу @esplusbot.

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Светлана умеет:

- принимать показания;

- отвечать на вопросы о поверке и замене счетчиков;

- предоставлять данные о задолженности.

Канал работает в режиме отладки, и разработчики будут рады получить конструктивную обратную связь от пользователей для повышения качества работы чат-бота.

Что можно на сайте «Энергосбыта»

Помимо оплаты на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» из дома можно решить большинство вопросов, связанных с учетом потребленных коммунальных ресурсов, заключением договоров, внесением изменений в лицевые счета, получить консультацию по начислениям.

Оплатить

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Оплатить услуги без регистрации и без комиссии на сайте можно здесь.

! Напоминаем, что в личном кабинете на сайте оплаченная сумма отобразится через 5-7 дней после проведения платежа. Не беспокойтесь! Связано это с тем, что банк передает реестр плательщиков на следующий день после платежей.

Передать показания счетчиков

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Передать показания приборов учета без регистрации на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» можно здесь.

Получить электронные квитанции

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Подписаться на электронную квитанцию можно здесь.

Получить консультацию специалиста

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Получить консультацию специалиста, заполнив форму «Обратная связь», на сайте компании можно здесь.

Консультацию специалистов также можно получить по телефону 8-800-700-10-32. Звонок бесплатный

*Виза, Мастеркард

Информация от партнера

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