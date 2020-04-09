Ижевчане оплачивают коммунальные услуги, не выходя из дома
Из-за коронавируса до конца апреля в стране объявлен режим самоизоляции. Но своевременную оплату услуг ЖКХ никто не отменял. Ижевчане уже получают квитанции за март. Сейчас их нельзя оплатить в офисе, но выход есть – онлайн-сервисы.
Оплатить можно как в личном кабинете, так и на сайте компании «ЭнергосбыТ Плюс», без регистрации и без банковской комиссии. Кроме того, есть мобильное приложение, оно весит не больше 5 МГб и позволяет получить услуги, аналогичные предоставленным в личном кабинете на сайте компании.
Новинки для продвинутых
На сайте компании udm.esplus.ru появился чат-бот Светлана. Этот дополнительный канал коммуникации продублирован и в соцсети «ВКонтакте» «Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс», и в популярном мессенджере «Телеграм» по адресу @esplusbot.
.
Светлана умеет:
- принимать показания;
- отвечать на вопросы о поверке и замене счетчиков;
- предоставлять данные о задолженности.
Канал работает в режиме отладки, и разработчики будут рады получить конструктивную обратную связь от пользователей для повышения качества работы чат-бота.
Что можно на сайте «Энергосбыта»
Помимо оплаты на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» из дома можно решить большинство вопросов, связанных с учетом потребленных коммунальных ресурсов, заключением договоров, внесением изменений в лицевые счета, получить консультацию по начислениям.
Оплатить
.
Оплатить услуги без регистрации и без комиссии на сайте можно здесь.
! Напоминаем, что в личном кабинете на сайте оплаченная сумма отобразится через 5-7 дней после проведения платежа. Не беспокойтесь! Связано это с тем, что банк передает реестр плательщиков на следующий день после платежей.
Передать показания счетчиков
.
Передать показания приборов учета без регистрации на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» можно здесь.
Получить электронные квитанции
.
Подписаться на электронную квитанцию можно здесь.
Получить консультацию специалиста
.
Получить консультацию специалиста, заполнив форму «Обратная связь», на сайте компании можно здесь.
Консультацию специалистов также можно получить по телефону 8-800-700-10-32. Звонок бесплатный
*Виза, Мастеркард
Информация от партнера
Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»