2020-04-30T09:23:50+03:00
Общество

Утро в Ижевске: обязательный масочный режим, проверка светомузыкального фонтана и медведь-убийца

Традиционный обзор новостей от «Комсомолки»
Инга Коган
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Амир ЗакировАмир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 30 апреля. Днем нас ждут дожди, усиление ветра до 17 м/с и температура до 12 градусов тепла. Желаем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы готовитесь к очередному рабочему дню на «удаленке», предлагаем прочитать новости одной строкой:

Двухлетний мальчик получил травмы в ДТП на трассе Удмуртии

6 мая в Ижевске начнутся гидравлические испытания теплосетей

Животные из ижевского зоопарка примут участие в чемпионате Европы по футболу

Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым участкам

19-летнего «телефонного террориста» из Ижевска будут судить

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Обязательный масочный режим

pixabay.com

pixabay.com

Мера связана с распространением коронавируса в Удмуртии и вводится уже с сегодняшнего дня. Где маски нужны обязательно, читайте здесь.

Медведь-убийца

Андрей Горбань

Андрей Горбань

В зоопарке Удмуртии белый медведь Балу убил медведицу, которую не так давно перевезли из Красноярска. Между животными произошел конфликт во время садки.

Проверка фонтана

29 апреля на Центральной площади в Ижевске проверили состояние светомузыкального фонтана после зимы. Выяснилось, что фонтан хорошо пережил зиму, полностью исправен и готов к запуску.

архив редакции

архив редакции

Как мы отметим 9 Мая?

В День Победы в Ижевске пройдет финал проекта «Песни нашей Победы» в новом формате. На этот раз увидеть гала-концерт сможет вся республика. Для того чтобы стать зрителем финального шоу, достаточно будет зайти в Интернет, включить радио или телевизор.

В субботу, 9 мая, в 13:00 выступления всех финалистов «Песен нашей Победы» можно будет услышать и увидеть:

На телеканале «Моя Удмуртия» (18+)

В группе «Я люблю Ижевск» «ВКонтакте»

В группе радио «Адам» «ВКонтакте»

В группе «Эктоника» «ВКонтакте»

В эфире радио «Адам» на волне 104.5 FM (12+)

Одним из самых интересных моментов финала станет его заключительная часть, в которой все желающие объединятся в виртуальный хор и вместе исполнят песню «День Победы».

Чтобы попасть в трансляцию гала-концерта, до 4 мая запишите на видео ваше исполнение песни «День Победы» и отправьте его на почту radioadamizh@gmail.com. Также спеть «День Победы» можно во время самого гала-концерта, транслируя это в социальные сети – например, в «сториз» Инстаграма с хэштегом #адампеснипобеды.

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Организаторы проекта «Песни нашей Победы» - Корпорация «Центр» и радио «Адам» (12+) при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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