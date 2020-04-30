Коронавирус в Ижевске, последние новости на 30 апреля 2020 года: 9 новых случаев заражения вирусом и снятие карантина в двух больницах
В последний день апреля стало известно, что в Удмуртии зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях (подробнее).
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Что еще произошло:
- Многодетным и малообеспеченным семьям Ижевска с 1 мая начнут выдавать продуктовые наборы.
- Директоров двух магазинов оштрафовали за несоблюдение санитарных норм в режиме повышенной готовности.
- С 1 по 5 мая в Удмуртии полицейские будут работать в усиленном режиме.
- В двух больницах Удмуртии снят карантин.
- «Отдохнуть и при этом не набедокурить»: в майские праздники в Удмуртии будут патрулировать места пикников.
- Рассказываем, когда начнут нормально работать строительные магазины.
- Для больных коронавирусом в Удмуртии подготовят 1200 койко-мест.
Индекс самоизоляции на 18:50 в Ижевске составляет 2,9 балла, это говорит о том, что на улице много людей. Максимальный балл - 5, когда активности в городе практически нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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