2020-04-30T18:22:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 30 апреля 2020 года: 9 новых случаев заражения вирусом и снятие карантина в двух больницах

Рассказываем новости за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В последний день апреля стало известно, что в Удмуртии зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях (подробнее).

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Что еще произошло:

- Многодетным и малообеспеченным семьям Ижевска с 1 мая начнут выдавать продуктовые наборы.

- Директоров двух магазинов оштрафовали за несоблюдение санитарных норм в режиме повышенной готовности.

- С 1 по 5 мая в Удмуртии полицейские будут работать в усиленном режиме.

- В двух больницах Удмуртии снят карантин.

- «Отдохнуть и при этом не набедокурить»: в майские праздники в Удмуртии будут патрулировать места пикников.

- Рассказываем, когда начнут нормально работать строительные магазины.

- Для больных коронавирусом в Удмуртии подготовят 1200 койко-мест.

Индекс самоизоляции на 18:50 в Ижевске составляет 2,9 балла, это говорит о том, что на улице много людей. Максимальный балл - 5, когда активности в городе практически нет.

Фото: Яндекс карты

Фото: Яндекс карты

Хроники коронавируса в Ижевске: масочный режим и открытие торговых центров

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Ижевчанка, живущая в Китае, рассказала, куда отправилась первым делом после снятия карантина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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