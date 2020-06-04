Утро в Ижевске: похищенная девочка, принудительная госпитализация при коронавирусе и планы на День города
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 июня, четверг. Погоду синоптики обещают хорошую: температура до +20...+22°С, без осадков. Оставайтесь с нами – и все будет сегодня хорошо!
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Принудительно положили в больницу
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24-летнююю жительницу Удмуртии с ребенком принудительно положили в больницу из-за положительного анализа на коронавирус. При этом второй анализ у девушки показал отрицательный результат.
День города в Ижевске 2020
Фото: архив редакции
В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса День города в Ижевске проведут в непривычном для горожан формате. «Комсомолка» рассказала, в каких мероприятиях ижевчане смогут принять участие.
Похищение малышки
Похитили малышку
В Ижевске возбудили уголовное дело по факту похищения 5-летнего ребенка. По данным следствия, 1 июня 2020 года мужчина посадил в машину девочку, которая переходила дорогу с матерью. Сотрудники полиции и следователи установили личность злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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