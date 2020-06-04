2020-06-04T06:18:33+03:00
Общество

Утро в Ижевске: похищенная девочка, принудительная госпитализация при коронавирусе и планы на День города

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Инга Коган
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 июня, четверг. Погоду синоптики обещают хорошую: температура до +20...+22°С, без осадков. Оставайтесь с нами – и все будет сегодня хорошо!

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Принудительно положили в больницу

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24-летнююю жительницу Удмуртии с ребенком принудительно положили в больницу из-за положительного анализа на коронавирус. При этом второй анализ у девушки показал отрицательный результат.

День города в Ижевске 2020

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса День города в Ижевске проведут в непривычном для горожан формате. «Комсомолка» рассказала, в каких мероприятиях ижевчане смогут принять участие.

Похищение малышки

Похитили малышку

Похитили малышку

В Ижевске возбудили уголовное дело по факту похищения 5-летнего ребенка. По данным следствия, 1 июня 2020 года мужчина посадил в машину девочку, которая переходила дорогу с матерью. Сотрудники полиции и следователи установили личность злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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