Утро в Ижевске: массовая гибель рыбы, огромные очереди в детскую поликлинику и страшная находка
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 июня, четверг. В городе сегодня переменная облачность, днем до +21 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Как пандемия коронавируса повлияла на рынок труда и чьи зарплаты сократили сильнее всего.
- Суд в Удмуртии вынес приговор учителю, который развращал малолетних, убил и обокрал знакомую.
- Контроль температуры и индивидуальные ручки: как обеспечат безопасность избирателей в период общероссийского голосования в Удмуртии?
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
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- Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам.
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ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ РЫБЫ
Фото: предоставлено очевидцами
В понедельник, 15 июня, очевидцы сообщили о массовой гибели рыбы в Удмуртии. Как рассказал подробнее один из них, мор произошел на реке Люк возле деревни Шабердино (подробнее).
ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
Фото: скриншот
В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как у детской поликлиники в Сарапуле (Удмуртия) собралась огромная очередь. Комментарий главного врача по ситуации приводит газета «Красное Прикамье».
ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА
Фото: pixabay.com
16 июня в Удмуртии нашли человеческие останки. По факту обнаружения проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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