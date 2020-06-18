2020-06-18T11:57:34+03:00
Общество

Утро в Ижевске: массовая гибель рыбы, огромные очереди в детскую поликлинику и страшная находка

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 июня, четверг. В городе сегодня переменная облачность, днем до +21 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Как пандемия коронавируса повлияла на рынок труда и чьи зарплаты сократили сильнее всего.

- Суд в Удмуртии вынес приговор учителю, который развращал малолетних, убил и обокрал знакомую.

- Контроль температуры и индивидуальные ручки: как обеспечат безопасность избирателей в период общероссийского голосования в Удмуртии?

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Бывшего бухгалтера в Удмуртии осудили за присвоение крупной суммы.

- Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам.

- Посмотрите, может быть именно за вас Удмуртия заплатит коммуналку.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ РЫБЫ

Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

В понедельник, 15 июня, очевидцы сообщили о массовой гибели рыбы в Удмуртии. Как рассказал подробнее один из них, мор произошел на реке Люк возле деревни Шабердино (подробнее).

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как у детской поликлиники в Сарапуле (Удмуртия) собралась огромная очередь. Комментарий главного врача по ситуации приводит газета «Красное Прикамье».

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

16 июня в Удмуртии нашли человеческие останки. По факту обнаружения проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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